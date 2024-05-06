В центре Тюмени 8 мая перекроют участок улицы Водопроводной от Республики до Володарского с 8:00 до 12:00. Об этом сообщили городской администрации. Движение ограничат из-за проведения праздничных мероприятий.
«8 мая в связи с проведением торжественного мероприятия в период с 8:00 до 12:00 планируется перекрытие движения транспортных средств на автомобильной дороге по улице Водопроводной на участке от улицы Республики до улицы Володарского. <…> Схемы объезда: Первомайская, Хохрякова», — указано в сообщении мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на Одесской. Причиной стал ремонт участка трубопровода тепловой сети.
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В центре Тюмени 8 мая перекроют участок улицы Водопроводной от Республики до Володарского с 8:00 до 12:00. Об этом сообщили городской администрации. Движение ограничат из-за проведения праздничных мероприятий. «8 мая в связи с проведением торжественного мероприятия в период с 8:00 до 12:00 планируется перекрытие движения транспортных средств на автомобильной дороге по улице Водопроводной на участке от улицы Республики до улицы Володарского. <…> Схемы объезда: Первомайская, Хохрякова», — указано в сообщении мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на Одесской. Причиной стал ремонт участка трубопровода тепловой сети.