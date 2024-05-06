В центре Тюмени перекроют улицу Водопроводную. Карта

07 мая 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Движение ограничат из-за проведения праздничных мероприятий Фото: Сергей Русанов © URA.RU В центре Тюмени 8 мая перекроют участок улицы Водопроводной от Республики до Володарского с 8:00 до 12:00. Об этом сообщили городской администрации. Движение ограничат из-за проведения праздничных мероприятий. «8 мая в связи с проведением торжественного мероприятия в период с 8:00 до 12:00 планируется перекрытие движения транспортных средств на автомобильной дороге по улице Водопроводной на участке от улицы Республики до улицы Володарского. <…> Схемы объезда: Первомайская, Хохрякова», — указано в сообщении мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на Одесской. Причиной стал ремонт участка трубопровода тепловой сети. пресс-служба администрации Тюмени Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Тюмени 8 мая перекроют участок улицы Водопроводной от Республики до Володарского с 8:00 до 12:00. Об этом сообщили городской администрации. Движение ограничат из-за проведения праздничных мероприятий. «8 мая в связи с проведением торжественного мероприятия в период с 8:00 до 12:00 планируется перекрытие движения транспортных средств на автомобильной дороге по улице Водопроводной на участке от улицы Республики до улицы Володарского. <…> Схемы объезда: Первомайская, Хохрякова», — указано в сообщении мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на Одесской. Причиной стал ремонт участка трубопровода тепловой сети.