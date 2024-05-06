06 мая 2024

В центре Тюмени перекроют улицу Водопроводную. Карта

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Виды города. Пермь, дорожные знаки, проезд запрещен, знак кирпич
Движение ограничат из-за проведения праздничных мероприятий Фото:

В центре Тюмени 8 мая перекроют участок улицы Водопроводной от Республики до Володарского с 8:00 до 12:00. Об этом сообщили городской администрации. Движение ограничат из-за проведения праздничных мероприятий.

«8 мая в связи с проведением торжественного мероприятия в период с 8:00 до 12:00 планируется перекрытие движения транспортных средств на автомобильной дороге по улице Водопроводной на участке от улицы Республики до улицы Володарского. <…> Схемы объезда: Первомайская, Хохрякова», — указано в сообщении мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на Одесской. Причиной стал ремонт участка трубопровода тепловой сети.

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В центре Тюмени 8 мая перекроют участок улицы Водопроводной от Республики до Володарского с 8:00 до 12:00. Об этом сообщили городской администрации. Движение ограничат из-за проведения праздничных мероприятий. «8 мая в связи с проведением торжественного мероприятия в период с 8:00 до 12:00 планируется перекрытие движения транспортных средств на автомобильной дороге по улице Водопроводной на участке от улицы Республики до улицы Володарского. <…> Схемы объезда: Первомайская, Хохрякова», — указано в сообщении мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 18 мая по 17 июня перекроют проезд по участку дороги на Одесской. Причиной стал ремонт участка трубопровода тепловой сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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