Тюменский депутат пригрозил Франции и Макрону

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин пригрозил руководству Франции, у которой, по его словам, «короткая память». Заявление народный избранник сделал в своем telegram-канале.
«Пока у Германии еще живы воспоминания о русских солдатах в Берлине, французы видимо о взятии Парижа уже забыли. И Макрон пытается использовать тему украины, чтобы претендовать на лидерство в Европе. Только, видимо, он забыл, что Франция свободна от оккупации фашистов в том числе благодаря колоссальным жертвам советского народа. Короткая память может дорого стоить руководству Франции», — написал Вершинин в соцсети.
Ранее тюменский депутат Госдумы Николай Брыкин раскритиковал семью экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ролика, на котором отец политика предлагает сократить численность населения Королевства. Комментируя ролик в своем telegram-канале, депутат назвал англосаксов фашистами.
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Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин пригрозил руководству Франции, у которой, по его словам, «короткая память». Заявление народный избранник сделал в своем telegram-канале. «Пока у Германии еще живы воспоминания о русских солдатах в Берлине, французы видимо о взятии Парижа уже забыли. И Макрон пытается использовать тему украины, чтобы претендовать на лидерство в Европе. Только, видимо, он забыл, что Франция свободна от оккупации фашистов в том числе благодаря колоссальным жертвам советского народа. Короткая память может дорого стоить руководству Франции», — написал Вершинин в соцсети. Ранее тюменский депутат Госдумы Николай Брыкин раскритиковал семью экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ролика, на котором отец политика предлагает сократить численность населения Королевства. Комментируя ролик в своем telegram-канале, депутат назвал англосаксов фашистами.