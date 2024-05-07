Тюменский депутат пригрозил Франции и Макрону

Тюменский депутат Вершинин: короткая память может дорого стоить Франции

07 мая 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Депутат Вершинин заявил, что у французов «короткая память» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин пригрозил руководству Франции, у которой, по его словам, «короткая память». Заявление народный избранник сделал в своем telegram-канале. «Пока у Германии еще живы воспоминания о русских солдатах в Берлине, французы видимо о взятии Парижа уже забыли. И Макрон пытается использовать тему украины, чтобы претендовать на лидерство в Европе. Только, видимо, он забыл, что Франция свободна от оккупации фашистов в том числе благодаря колоссальным жертвам советского народа. Короткая память может дорого стоить руководству Франции», — написал Вершинин в соцсети. Ранее тюменский депутат Госдумы Николай Брыкин раскритиковал семью экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ролика, на котором отец политика предлагает сократить численность населения Королевства. Комментируя ролик в своем telegram-канале, депутат назвал англосаксов фашистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин пригрозил руководству Франции, у которой, по его словам, «короткая память». Заявление народный избранник сделал в своем telegram-канале. «Пока у Германии еще живы воспоминания о русских солдатах в Берлине, французы видимо о взятии Парижа уже забыли. И Макрон пытается использовать тему украины, чтобы претендовать на лидерство в Европе. Только, видимо, он забыл, что Франция свободна от оккупации фашистов в том числе благодаря колоссальным жертвам советского народа. Короткая память может дорого стоить руководству Франции», — написал Вершинин в соцсети. Ранее тюменский депутат Госдумы Николай Брыкин раскритиковал семью экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ролика, на котором отец политика предлагает сократить численность населения Королевства. Комментируя ролик в своем telegram-канале, депутат назвал англосаксов фашистами.