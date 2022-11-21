Тюменский депутат Госдумы назвал англичан фашистами

Депутат Госдумы Николай Брыкин раскритиковал семью Бориса Джонсона

21 ноября 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Николай Брыкин (на фото справа) раскритиковал семью экс-премьер министра Великобритании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Николай Брыкин, избранный в Государственную думу по Тюменской области раскритиковал семью экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ролика, на котором отец политика предлагает сократить численность населения Королевства. Комментируя ролик в своем telegram-канале, депутат назвал англосаксов фашистами. «Он [отец Бориса Джонсона Стенли Джонсон] предлагает сократить население максимум до одного миллиарда. Кто еще хочет мне сказать, что англосаксы не лоббируют и не пропагандируют идеи фашизма? Да они сами являются фашистами! Разве в таких семьях могут вырасти нормальные дети? Они еще политиками и руководителями государств становятся», — высказался Брыкин. Ранее URA.RU сообщало, что Николай Брыкин готов принять участие в спецоперации. Депутат имеет боевой опыт и уже связывался с Минобороны, однако не подошел по возрасту.

Николай Брыкин, избранный в Государственную думу по Тюменской области раскритиковал семью экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ролика, на котором отец политика предлагает сократить численность населения Королевства. Комментируя ролик в своем telegram-канале, депутат назвал англосаксов фашистами. «Он [отец Бориса Джонсона Стенли Джонсон] предлагает сократить население максимум до одного миллиарда. Кто еще хочет мне сказать, что англосаксы не лоббируют и не пропагандируют идеи фашизма? Да они сами являются фашистами! Разве в таких семьях могут вырасти нормальные дети? Они еще политиками и руководителями государств становятся», — высказался Брыкин. Ранее URA.RU сообщало, что Николай Брыкин готов принять участие в спецоперации. Депутат имеет боевой опыт и уже связывался с Минобороны, однако не подошел по возрасту.