Тюменский депутат Госдумы назвал англичан фашистами

Депутат Госдумы Николай Брыкин раскритиковал семью Бориса Джонсона
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Николай Брыкин (на фото справа) раскритиковал семью экс-премьер министра Великобритании Фото:
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Николай Брыкин, избранный в Государственную думу по Тюменской области раскритиковал семью экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ролика, на котором отец политика предлагает сократить численность населения Королевства. Комментируя ролик в своем telegram-канале, депутат назвал англосаксов фашистами.

«Он [отец Бориса Джонсона Стенли Джонсон] предлагает сократить население максимум до одного миллиарда. Кто еще хочет мне сказать, что англосаксы не лоббируют и не пропагандируют идеи фашизма? Да они сами являются фашистами! Разве в таких семьях могут вырасти нормальные дети? Они еще политиками и руководителями государств становятся», — высказался Брыкин.

Ранее URA.RU сообщало, что Николай Брыкин готов принять участие в спецоперации. Депутат имеет боевой опыт и уже связывался с Минобороны, однако не подошел по возрасту.

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Николай Брыкин, избранный в Государственную думу по Тюменской области раскритиковал семью экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона из-за ролика, на котором отец политика предлагает сократить численность населения Королевства. Комментируя ролик в своем telegram-канале, депутат назвал англосаксов фашистами. «Он [отец Бориса Джонсона Стенли Джонсон] предлагает сократить население максимум до одного миллиарда. Кто еще хочет мне сказать, что англосаксы не лоббируют и не пропагандируют идеи фашизма? Да они сами являются фашистами! Разве в таких семьях могут вырасти нормальные дети? Они еще политиками и руководителями государств становятся», — высказался Брыкин. Ранее URA.RU сообщало, что Николай Брыкин готов принять участие в спецоперации. Депутат имеет боевой опыт и уже связывался с Минобороны, однако не подошел по возрасту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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