Сенатор Муратов решил усилиться в гордуме Кургана, отправив сотрудников на праймериз ЕР

Пятеро человек, работающих на заводе «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана. Информация об этом расположена на сайте партии.
«Заявления на участие в праймериз ЕР подали: Сергей Жданов — оператор станков с ПУ, Сергей Кобец — замначальника управления коммерцией, заместитель гендиректора по общехозяйственным вопросам Александр Маклыгин, оператор станков ЧПУ Станислав Хомячук и слесарь механосборочных работ Владимир Менщиков, также являющийся участником СВО», — указано на сайте. Место работы у всех заявившихся на праймериз — АО «НПО «Курганприбор».
Ранее URA.RU писало, что помощники курганских сенаторов РФ подали заявки на участие в праймериз ЕР. Среди них была помощница Сергея Муратова по работе в Курганской области Марина Бирюкова. Предварительные голосования пройдут с 20 по 26 мая, выборы в курганскую городскую думу — в сентябре.
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Пятеро человек, работающих на заводе «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана. Информация об этом расположена на сайте партии. «Заявления на участие в праймериз ЕР подали: Сергей Жданов — оператор станков с ПУ, Сергей Кобец — замначальника управления коммерцией, заместитель гендиректора по общехозяйственным вопросам Александр Маклыгин, оператор станков ЧПУ Станислав Хомячук и слесарь механосборочных работ Владимир Менщиков, также являющийся участником СВО», — указано на сайте. Место работы у всех заявившихся на праймериз — АО «НПО «Курганприбор». Ранее URA.RU писало, что помощники курганских сенаторов РФ подали заявки на участие в праймериз ЕР. Среди них была помощница Сергея Муратова по работе в Курганской области Марина Бирюкова. Предварительные голосования пройдут с 20 по 26 мая, выборы в курганскую городскую думу — в сентябре.