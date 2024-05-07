Сенатор Муратов решил усилиться в гордуме Кургана, отправив сотрудников на праймериз ЕР

Пять сотрудников завода семьи сенатора захотели стать депутатами гордумы Кургана
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Конференция ЕР. Курган, муратов сергей
Сенатор Муратов решил усилиться в гордуме Кургана, отправив на праймериз пятерых сотрудников завода семьи Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Пятеро человек, работающих на заводе «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана. Информация об этом расположена на сайте партии.

«Заявления на участие в праймериз ЕР подали: Сергей Жданов — оператор станков с ПУ, Сергей Кобец — замначальника управления коммерцией, заместитель гендиректора по общехозяйственным вопросам Александр Маклыгин, оператор станков ЧПУ Станислав Хомячук и слесарь механосборочных работ Владимир Менщиков, также являющийся участником СВО», — указано на сайте. Место работы у всех заявившихся на праймериз — АО «НПО «Курганприбор».

Ранее URA.RU писало, что помощники курганских сенаторов РФ подали заявки на участие в праймериз ЕР. Среди них была помощница Сергея Муратова по работе в Курганской области Марина Бирюкова. Предварительные голосования пройдут с 20 по 26 мая, выборы в курганскую городскую думу — в сентябре.

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Пятеро человек, работающих на заводе «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана. Информация об этом расположена на сайте партии. «Заявления на участие в праймериз ЕР подали: Сергей Жданов — оператор станков с ПУ, Сергей Кобец — замначальника управления коммерцией, заместитель гендиректора по общехозяйственным вопросам Александр Маклыгин, оператор станков ЧПУ Станислав Хомячук и слесарь механосборочных работ Владимир Менщиков, также являющийся участником СВО», — указано на сайте. Место работы у всех заявившихся на праймериз — АО «НПО «Курганприбор». Ранее URA.RU писало, что помощники курганских сенаторов РФ подали заявки на участие в праймериз ЕР. Среди них была помощница Сергея Муратова по работе в Курганской области Марина Бирюкова. Предварительные голосования пройдут с 20 по 26 мая, выборы в курганскую городскую думу — в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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