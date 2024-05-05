05 мая 2024

Помощники сенаторов РФ захотели стать депутатами гордумы Кургана

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Конференция ЕР. Курган, единая россия, ер
Помощники двух курганских сенаторов Сергея Муратова и Елены Перминовой захотели стать депутатами гордумы от ЕР Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

Помощники курганских сенаторов РФ Сергея Муратова и Елены Перминовой по работе в регионе Марина Бирюкова и Дарья Коротенко подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана. Об этом сообщается на сайте партии.

«Участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ в депутаты гордумы Кургана стали: Марина Бирюкова. Работает в Курганской областной думе, помощник сенатора РФ Сергея Муратова по работе в Курганской области. Также Дарья Коротенко. Работает в правительстве Курганской области. Помощник сенатора Елены Перминовой по работе в регионе», — указано на сайте «Единой России».

Ранее URA.RU писало, что участниками предварительного голосования «Единой России» в гордуму Кургана стал действующий депутат-банкир Алексей Лушников, ушедший на СВО, а также еще четверо ветеранов спецоперации. Праймериз пройдут с 20 по 26 мая, выборы в Курганскую городскую думу — в сентябре.

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Помощники курганских сенаторов РФ Сергея Муратова и Елены Перминовой по работе в регионе Марина Бирюкова и Дарья Коротенко подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана. Об этом сообщается на сайте партии. «Участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ в депутаты гордумы Кургана стали: Марина Бирюкова. Работает в Курганской областной думе, помощник сенатора РФ Сергея Муратова по работе в Курганской области. Также Дарья Коротенко. Работает в правительстве Курганской области. Помощник сенатора Елены Перминовой по работе в регионе», — указано на сайте «Единой России». Ранее URA.RU писало, что участниками предварительного голосования «Единой России» в гордуму Кургана стал действующий депутат-банкир Алексей Лушников, ушедший на СВО, а также еще четверо ветеранов спецоперации. Праймериз пройдут с 20 по 26 мая, выборы в Курганскую городскую думу — в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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