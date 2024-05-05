Помощники сенаторов РФ захотели стать депутатами гордумы Кургана

Помощники курганских сенаторов РФ Сергея Муратова и Елены Перминовой по работе в регионе Марина Бирюкова и Дарья Коротенко подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана. Об этом сообщается на сайте партии.
«Участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ в депутаты гордумы Кургана стали: Марина Бирюкова. Работает в Курганской областной думе, помощник сенатора РФ Сергея Муратова по работе в Курганской области. Также Дарья Коротенко. Работает в правительстве Курганской области. Помощник сенатора Елены Перминовой по работе в регионе», — указано на сайте «Единой России».
Ранее URA.RU писало, что участниками предварительного голосования «Единой России» в гордуму Кургана стал действующий депутат-банкир Алексей Лушников, ушедший на СВО, а также еще четверо ветеранов спецоперации. Праймериз пройдут с 20 по 26 мая, выборы в Курганскую городскую думу — в сентябре.
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Помощники курганских сенаторов РФ Сергея Муратова и Елены Перминовой по работе в регионе Марина Бирюкова и Дарья Коротенко подали заявления на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы Кургана. Об этом сообщается на сайте партии. «Участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ в депутаты гордумы Кургана стали: Марина Бирюкова. Работает в Курганской областной думе, помощник сенатора РФ Сергея Муратова по работе в Курганской области. Также Дарья Коротенко. Работает в правительстве Курганской области. Помощник сенатора Елены Перминовой по работе в регионе», — указано на сайте «Единой России». Ранее URA.RU писало, что участниками предварительного голосования «Единой России» в гордуму Кургана стал действующий депутат-банкир Алексей Лушников, ушедший на СВО, а также еще четверо ветеранов спецоперации. Праймериз пройдут с 20 по 26 мая, выборы в Курганскую городскую думу — в сентябре.