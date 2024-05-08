Состояние пострадавших в Луганске оценивается как средней степени тяжести, раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — сказала Пащенко. Она уточнила, что раненых госпитализировала с минно-взрывными травмами.
В Луганске прогремели взрывы. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город, предварительно, атаковали ракетами ATACMS, которые США отправили на Украину в качестве военной помощи.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Состояние пострадавших в Луганске оценивается как средней степени тяжести, раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — сказала Пащенко. Она уточнила, что раненых госпитализировала с минно-взрывными травмами. В Луганске прогремели взрывы. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город, предварительно, атаковали ракетами ATACMS, которые США отправили на Украину в качестве военной помощи.