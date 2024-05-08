Стало известно о состоянии раненых при ударе по Луганску

Минздрав: раненные при ударе по Луганску находятся в состоянии средней тяжести
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Сотрудники нефтебазы госпитализированы с минно-взрывными травмами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Состояние пострадавших в Луганске оценивается как средней степени тяжести, раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — сказала Пащенко. Она уточнила, что раненых госпитализировала с минно-взрывными травмами.

В Луганске прогремели взрывы. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город, предварительно, атаковали ракетами ATACMS, которые США отправили на Украину в качестве военной помощи.

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Состояние пострадавших в Луганске оценивается как средней степени тяжести, раненые госпитализированы с минно-взрывными травмами. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — сказала Пащенко. Она уточнила, что раненых госпитализировала с минно-взрывными травмами. В Луганске прогремели взрывы. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город, предварительно, атаковали ракетами ATACMS, которые США отправили на Украину в качестве военной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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