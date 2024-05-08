Для каких растений заморозки в мае наиболее опасны

Агроном Воробьев: из-за заморозков в мае цветущие растения могут пострадать

08 мая 2024 в 09:06 Размер текста - 17 +

Михаил Воробьев сообщил, что не нужно спасать пострадавшую рассаду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Теплолюбивые и активно цветущие растения могут сильно пострадать из-за майских заморозков. Об этом заявил агроном Михаил Воробьев. «Проблема возникает с плодовыми культурами, которые уже начали цвести. В Московской области, например, это вишни, сливы, начинают цвести яблони, ранние сорта клубники», — заявил Воробьев в беседе с радио Sputnik. По его словам, заморозки наносят ущерб цветущим растениям, приводя к потере значительной части урожая. Теплолюбивые культуры, включая томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки и тыквы, также страдают от пониженных температур. Даже кратковременное воздействие холода может замедлить рост растений или привести к их гибели. Новость по теме Как спасти посадки от снега в мае: советы Агроном назвал бесполезным пытаться спасти рассаду, пострадавшую от заморозков. Он отметил, что усилия по восстановлению таких растений вряд ли будут оправданы, так как они не смогут наверстать упущенное по сравнению с растениями, которые росли в благоприятных условиях. Воробьев также подчеркнул, что растения обладают естественными механизмами защиты от холода. Например, не все цветки распускаются одновременно, и если часть из них погибнет от заморозков, то вскоре могут появиться новые бутоны. Он добавил, что мокрый снег может быть менее разрушительным для растений, особенно для тех, которые еще не начали цвести. В начале мая в снегопады накрыли Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Власти Екатеринбурга объявляли о природном ЧС. По данным Министерства энергетики, из-за непогоды без электроснабжения остались около 41 тысячи жителей. Непредвиденные погодные условия вызвали беспокойство среди дачников и садоводов, которые уже приступили к весенним работам на своих участках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теплолюбивые и активно цветущие растения могут сильно пострадать из-за майских заморозков. Об этом заявил агроном Михаил Воробьев. «Проблема возникает с плодовыми культурами, которые уже начали цвести. В Московской области, например, это вишни, сливы, начинают цвести яблони, ранние сорта клубники», — заявил Воробьев в беседе с радио Sputnik. По его словам, заморозки наносят ущерб цветущим растениям, приводя к потере значительной части урожая. Теплолюбивые культуры, включая томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки и тыквы, также страдают от пониженных температур. Даже кратковременное воздействие холода может замедлить рост растений или привести к их гибели. Агроном назвал бесполезным пытаться спасти рассаду, пострадавшую от заморозков. Он отметил, что усилия по восстановлению таких растений вряд ли будут оправданы, так как они не смогут наверстать упущенное по сравнению с растениями, которые росли в благоприятных условиях. Воробьев также подчеркнул, что растения обладают естественными механизмами защиты от холода. Например, не все цветки распускаются одновременно, и если часть из них погибнет от заморозков, то вскоре могут появиться новые бутоны. Он добавил, что мокрый снег может быть менее разрушительным для растений, особенно для тех, которые еще не начали цвести. В начале мая в снегопады накрыли Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Власти Екатеринбурга объявляли о природном ЧС. По данным Министерства энергетики, из-за непогоды без электроснабжения остались около 41 тысячи жителей. Непредвиденные погодные условия вызвали беспокойство среди дачников и садоводов, которые уже приступили к весенним работам на своих участках.