Как спасти посадки от снега в мае: советы

Минэнерго: около 41 тысячи свердловчан остаются без электричества из-за снега

05 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Власти Екатеринбурга (Свердловская область) объявили о природном ЧС из-за снегопада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года В начале мая в снегопады накрыли Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Власти Екатеринбурга объявили о природном ЧС. Минэнерго сообщало, что около 41 тысячи жителей региона сидят без света. Непогода вызвала волнения среди дачников и садоводов, которые уже начали работать на своих участках. Как спасти посадки от снега в мае — в материале URA.RU. Часто ли выпадет снег в мае Похолодание в мае не является чем-то необычным. По данным метеорологов, такие погодные условия довольно типичны для этого времени года из-за циклонов и резких перепадов температур. Однако такого сильного снегопада, который накрыл Свердловскую область не видели уже 40 лет. Подобный природный катаклизм на территории региона фиксировали всего два раза: 40 и 100 лет назад. Новость по теме Что делать автомобилисту, когда поздней весной снег застал врасплох Последствия майского снега для растений Снегопады в начале мая могут негативно повлиять на растения, которые уже были высажены в теплицы. Такие культуры, как томаты, перцы и баклажаны, которые не выдерживают низкие температуры, могут пострадать или даже погибнуть, рассказала новосибирский агроном Людмила Шубина в беседе с NGS.RU. Однако дополнительная влага в виде снега пойдет на пользу многим культурам. Она не повредит плодовому саду, который только готовится, чтобы вот-вот проснуться. Рекомендации по защите растений Лучше всего высаживать растения в теплицу не раньше середины мая, а предпочтительно — после 20 мая. Но если рассада уже была высажена, то стоит поставить в теплицу ведра с горячей водой или несколько раскаленных кирпичей, предварительно нагретых докрасна в костре, и закрывать все щели для сохранения тепла. Чтобы защитить садовую землянику, нужно укрыть ее нетканым материалом на время снегопада и похолодания. Это поможет сохранить посадки. Также можно опрыскать сад биостимуляторами. Эпин, циркон и другие антистрессовые препараты могут помочь растениям пережить похолодание. Для сохранения фруктовых деревьев накануне заморозков стоит как следует полить все растения в саду, сообщила дачный эксперт Вероника Наговицына в беседе с «Московским комсомольцем». Так влага будет испаряться и отдавать тепло воздуху. Эффективным способом защиты деревьев является мелкокапельное дождевание: на шланги устанавливаются насадки с мелким распылом, через которые будет происходить опрыскивание деревьев. «Дождь» должен покрывать поверхность цветущих или отцветающих деревьев на протяжении заморозков. Это может надежно защитить деревья. Кому заморозки не страшны Морковь, чеснок и лук дополнительного укрытия в заморозки не требуют. Такие культуры хорошо переносят понижение температур. Также похолодания не страшны и весенним цветам, например, тюльпанам и нарциссам. Они выносят холодные температуры до минус трех градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В начале мая в снегопады накрыли Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Власти Екатеринбурга объявили о природном ЧС. Минэнерго сообщало, что около 41 тысячи жителей региона сидят без света. Непогода вызвала волнения среди дачников и садоводов, которые уже начали работать на своих участках. Как спасти посадки от снега в мае — в материале URA.RU. Похолодание в мае не является чем-то необычным. По данным метеорологов, такие погодные условия довольно типичны для этого времени года из-за циклонов и резких перепадов температур. Однако такого сильного снегопада, который накрыл Свердловскую область не видели уже 40 лет. Подобный природный катаклизм на территории региона фиксировали всего два раза: 40 и 100 лет назад. Снегопады в начале мая могут негативно повлиять на растения, которые уже были высажены в теплицы. Такие культуры, как томаты, перцы и баклажаны, которые не выдерживают низкие температуры, могут пострадать или даже погибнуть, рассказала новосибирский агроном Людмила Шубина в беседе с NGS.RU. Однако дополнительная влага в виде снега пойдет на пользу многим культурам. Она не повредит плодовому саду, который только готовится, чтобы вот-вот проснуться. Лучше всего высаживать растения в теплицу не раньше середины мая, а предпочтительно — после 20 мая. Но если рассада уже была высажена, то стоит поставить в теплицу ведра с горячей водой или несколько раскаленных кирпичей, предварительно нагретых докрасна в костре, и закрывать все щели для сохранения тепла. Чтобы защитить садовую землянику, нужно укрыть ее нетканым материалом на время снегопада и похолодания. Это поможет сохранить посадки. Также можно опрыскать сад биостимуляторами. Эпин, циркон и другие антистрессовые препараты могут помочь растениям пережить похолодание. Для сохранения фруктовых деревьев накануне заморозков стоит как следует полить все растения в саду, сообщила дачный эксперт Вероника Наговицына в беседе с «Московским комсомольцем». Так влага будет испаряться и отдавать тепло воздуху. Эффективным способом защиты деревьев является мелкокапельное дождевание: на шланги устанавливаются насадки с мелким распылом, через которые будет происходить опрыскивание деревьев. «Дождь» должен покрывать поверхность цветущих или отцветающих деревьев на протяжении заморозков. Это может надежно защитить деревья. Морковь, чеснок и лук дополнительного укрытия в заморозки не требуют. Такие культуры хорошо переносят понижение температур. Также похолодания не страшны и весенним цветам, например, тюльпанам и нарциссам. Они выносят холодные температуры до минус трех градусов.