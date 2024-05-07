Два форварда курганского ХК «Зауралье» покинули клуб. Фото

Два форварда курганского ХК «Зауралье» покинули клуб. Фото

08 мая 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Нападающий ХК «Зауралье» из Кургана Роман Чемерикин перешел в ХК «Норильск». Об этом сообщается в группе норильского клуба в соцсети. Также команду покинул форвард Михаил Бякин. «Состав ХК „Норильск“ пополнил 28-летний форвард Роман Чемерикин. Минувший сезон нападающий провел в курганском „Зауралье“», — говорится в сообщении. В прошедшем регулярном чемпионате ВХЛ Чемерикин сыграл 52 матча и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф Кубка Петрова форвард в 13 встречах набрал 3 (2+1) очка. За свою карьеру нападающий играл в таких клубах, как «Спутник» (Нижний Тагил), «Чэнтоу» (Гирин, Китай), пензенский «Дизель» и тюменский «Рубин». Всего в ВХЛ он провел 412 матчей. Также команду из Кургана покинул нападающий Михаил Бякин в связи с истечением срока контракта. В «Зауралье» 27-летний хоккеист провел 14 матчей и набрал 2 (0+2) очка. Ранее URA.RU писало, что лучший бомбардир в истории ВХЛ Даниил Ердаков покинул курганский ХК «Зауралье». Нападающий перешел в «Буран» из Воронежа. Также команду сменили вратари Евгений Ярославлев и Ростислав Глущенко, а также защитники Александр Пелевин и Кирилл Стеклов. Вместе с тем курганский клуб усилился голкиперами Денисом Синягиным и Михаилом Никишиным. Также команду пополнили три игрока из челябинского «Челмета», пермского «Молота» и тульского «АКМ».