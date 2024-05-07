В Кургане запреты на парковку и ограничения движения будут действовать 8 и 9 мая
В центре Кургана из-за празднования Дня Победы 8 и 9 мая будет запрещена стоянка машин. Помимо этого 9 мая на некоторых участках будет перекрыто движение. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.
«С сегодняшнего дня, 8 мая, с 20:00 до 21.00 9 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на некоторых участках улично—дорожной сети города Кургана. На ряде улиц будет действовать запрет на закрытие движения всех видов транспорта», — указано в сообщении.
Парковку запретят:
- в районе зданий по ул. Гоголя, 53, ул. Гоголя, 55 (перед кинотеатром «Россия»);
- в районе зданий по ул. Гоголя, 61, ул. Гоголя, 83 (напротив драмтеатра);
- на ул. Комсомольская, 38, ул. Комсомольская, 38А со стороны здания администрации;
- на автомобильном проезде на ул. Гоголя, 55А, ул. Гоголя, 55 со стороны здания администрации);
- на участке ул. Володарского от ул. Гоголя до ул. К. Маркса;
- в районе храма Александра Невского (ул. Володарского, 42);
- перед входом в ЦПКиО.
9 мая с 05:00 до 21:00 движение транспорта будет закрыто:
- по ул. Гоголя на участке от пересечения проезжих частей улиц Ленина — Гоголя до пересечения проезжих частей улиц Гоголя — Томина;
- по ул. Комсомольской на участке от ул. Пушкина до ул. Гоголя;
- по ул. Пушкина на участке от ул. Томина до ул. Комсомольской;
- по ул. Володарского на участке от ул. Гоголя до ул. К. Маркса.
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