07 мая 2024

В центре Кургана из-за Дня Победы ввели запрет на парковку и перекроют дороги. Список

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Ограничение стоянки автомобилей на площади Ленина. Курган, площадь ленина, стоп, дпс, запрещающий знак, гаи, жезл дпс, ограничение парковки
В Кургане запреты на парковку и ограничения движения будут действовать 8 и 9 мая Фото:

В центре Кургана из-за празднования Дня Победы 8 и 9 мая будет запрещена стоянка машин. Помимо этого 9 мая на некоторых участках будет перекрыто движение. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.

«С сегодняшнего дня, 8 мая, с 20:00 до 21.00 9 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на некоторых участках улично—дорожной сети города Кургана. На ряде улиц будет действовать запрет на закрытие движения всех видов транспорта», — указано в сообщении.

Парковку запретят:

  • в районе зданий по ул. Гоголя, 53, ул. Гоголя, 55 (перед кинотеатром «Россия»);
  • в районе зданий по ул. Гоголя, 61, ул. Гоголя, 83 (напротив драмтеатра);
  • на ул. Комсомольская, 38, ул. Комсомольская, 38А со стороны здания администрации;
  • на автомобильном проезде на ул. Гоголя, 55А, ул. Гоголя, 55 со стороны здания администрации);
  • на участке ул. Володарского от ул. Гоголя до ул. К. Маркса;
  • в районе храма Александра Невского (ул. Володарского, 42);
  • перед входом в ЦПКиО.

9 мая с 05:00 до 21:00 движение транспорта будет закрыто:

  • по ул. Гоголя на участке от пересечения проезжих частей улиц Ленина — Гоголя до пересечения проезжих частей улиц Гоголя — Томина;
  • по ул. Комсомольской на участке от ул. Пушкина до ул. Гоголя;
  • по ул. Пушкина на участке от ул. Томина до ул. Комсомольской;
  • по ул. Володарского на участке от ул. Гоголя до ул. К. Маркса.

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В центре Кургана из-за празднования Дня Победы 8 и 9 мая будет запрещена стоянка машин. Помимо этого 9 мая на некоторых участках будет перекрыто движение. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «С сегодняшнего дня, 8 мая, с 20:00 до 21.00 9 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на некоторых участках улично—дорожной сети города Кургана. На ряде улиц будет действовать запрет на закрытие движения всех видов транспорта», — указано в сообщении. Парковку запретят: 9 мая с 05:00 до 21:00 движение транспорта будет закрыто:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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