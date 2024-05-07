В Тюмени объявлен набор детей в лагерь, где будут снимать кино

08 мая 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Школьников Тюмени в лагере ждут съемки короткометражных фильмов и лекции от специалистов киноиндустрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени открыт набор детей в кинолагерь, где они научатся снимать короткометражные фильмы. Как рассказали URA.RU в пресс-центре кинокомпании «Пушка», школьники будут жить в условиях дикой природы без телефонов и планшетов. «Наша главная задача в кинолагере — показать ребятам процесс кинопроизводства. За две недели они пройдут путь от написания сценария до съемок короткометражного фильма, возможно, даже не одного. У них будут поводить лекции специалисты киноиндустрии — режиссер, сценарист, оператор, гафер, художник по костюмам и локациям. Проживание у детей будет организовано на турбазе в лесу и мы хотим организовать „цифровой детокс“, телефоны и планшеты будем выдавать только на пару часов для общения с родителями», — рассказал URA.RU пресс-секретарь кинокомпании «Пушка» Максим Габула. Всего для детей организуют две киносмены в июле и августе. Они будут посвящены разным темам: «Ведьмины сказки» и «Цивилизация 2.0». Участие в кинолагере могут принять дети в возрасте от 9 до 17 лет. Каждая киносмена продлиться две недели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени открыт набор детей в кинолагерь, где они научатся снимать короткометражные фильмы. Как рассказали URA.RU в пресс-центре кинокомпании «Пушка», школьники будут жить в условиях дикой природы без телефонов и планшетов. «Наша главная задача в кинолагере — показать ребятам процесс кинопроизводства. За две недели они пройдут путь от написания сценария до съемок короткометражного фильма, возможно, даже не одного. У них будут поводить лекции специалисты киноиндустрии — режиссер, сценарист, оператор, гафер, художник по костюмам и локациям. Проживание у детей будет организовано на турбазе в лесу и мы хотим организовать „цифровой детокс“, телефоны и планшеты будем выдавать только на пару часов для общения с родителями», — рассказал URA.RU пресс-секретарь кинокомпании «Пушка» Максим Габула. Всего для детей организуют две киносмены в июле и августе. Они будут посвящены разным темам: «Ведьмины сказки» и «Цивилизация 2.0». Участие в кинолагере могут принять дети в возрасте от 9 до 17 лет. Каждая киносмена продлиться две недели.