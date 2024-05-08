В ЯНАО стартует весенняя охота на птиц

09 мая 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Некоторые ямальцы начали добывать дичь до старта охоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО с 9 мая начинается весенняя охота на пернатую дичь. В регионе фиксируют множество птиц. Об этом сообщил департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО. «Уже завтра в округе стартует долгожданная весенняя охота на пернатую дичь. Несмотря на погоду, в этом сезоне на Ямале фиксируют множество птиц. Например, 8 мая в районе Тазовского внимательными гражданами замечен большой табун тундрового гуменника», — передает департамент в telegram-канале. Уточняется, что основные скопления водоплавающих сейчас находятся на границе ЯНАО и ХМАО. С первыми теплыми днями начнется массовый пролет. По словам представителей департамента, есть лица, которые не дождались старта охоты и решили добыть дичь раньше остальных. В Шурышкарском районе сотрудники Службы по охране биоресурсов обнаружили двух жителей, охотящихся на водоплавающую дичь без разрешения. Им грозит лишение прав охоты сроком от одного до двух лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО с 9 мая начинается весенняя охота на пернатую дичь. В регионе фиксируют множество птиц. Об этом сообщил департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО. «Уже завтра в округе стартует долгожданная весенняя охота на пернатую дичь. Несмотря на погоду, в этом сезоне на Ямале фиксируют множество птиц. Например, 8 мая в районе Тазовского внимательными гражданами замечен большой табун тундрового гуменника», — передает департамент в telegram-канале. Уточняется, что основные скопления водоплавающих сейчас находятся на границе ЯНАО и ХМАО. С первыми теплыми днями начнется массовый пролет. По словам представителей департамента, есть лица, которые не дождались старта охоты и решили добыть дичь раньше остальных. В Шурышкарском районе сотрудники Службы по охране биоресурсов обнаружили двух жителей, охотящихся на водоплавающую дичь без разрешения. Им грозит лишение прав охоты сроком от одного до двух лет.