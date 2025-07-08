Сейчас площадь пожара составляет 150 квадратных метров
В Новом Уренгое (ЯНАО) в шестиэтажном строящемся здании по адресу ЖК «Изумрудный» произошел пожар. По информации городской ЕДДС горит изоляция постройки.
«8 июня 2025 года в 23:01 поступило сообщение о том, что по адресу ЖК „Изумрудный“, произошло загорание изоляции. Здание шестиэтажное, строящееся», — написано в группе службы VK.
Сейчас площадь пожара составляет 150 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
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