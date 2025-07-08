В Новом Уренгое загорелась стройка. Видео

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Сейчас площадь пожара составляет 150 квадратных метров
Сейчас площадь пожара составляет 150 квадратных метров Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в шестиэтажном строящемся здании по адресу ЖК «Изумрудный» произошел пожар. По информации городской ЕДДС горит изоляция постройки.

«8 июня 2025 года в 23:01 поступило сообщение о том, что по адресу ЖК „Изумрудный“, произошло загорание изоляции. Здание шестиэтажное, строящееся», — написано в группе службы VK.

Сейчас площадь пожара составляет 150 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в шестиэтажном строящемся здании по адресу ЖК «Изумрудный» произошел пожар. По информации городской ЕДДС горит изоляция постройки. «8 июня 2025 года в 23:01 поступило сообщение о том, что по адресу ЖК „Изумрудный“, произошло загорание изоляции. Здание шестиэтажное, строящееся», — написано в группе службы VK. Сейчас площадь пожара составляет 150 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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