08 мая 2024

В Тюменской области начались пожары возле железнодорожных путей. Фото

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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, поле, пожар, огонь, тушение пожара
Сухая растительность горела на площади 5 гектаров Фото:

Вдоль железнодорожных путей вблизи трех тюменских деревень 8 мая произошли возгорания сухой растительности. Об этом сообщила противопожарная служба региона.

«Около 12:00 на пульт диспетчера поступил вызов о горении сухой растительности вдоль железнодорожных путей несколькими очагами, вблизи населенных пунктов Зырянка, Большеудалово, Таловка (Ишимский район)», — написала служба в telegram-канале.

Горела сухая растительность на площади пять гектаров. Огнеборцы отдельного поста № 201 осуществляли тушение сухой растительности вблизи деревни Большеудалово на площади три гектара совместно с авиабазой охраны лесов. После ликвидации пожара, передислоцированы в деревню Таловка для защиты населенного пункта от ландшафтного пожара, где тушение осуществлялось силами авиабазы охраны лесов.

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Вдоль железнодорожных путей вблизи трех тюменских деревень 8 мая произошли возгорания сухой растительности. Об этом сообщила противопожарная служба региона. «Около 12:00 на пульт диспетчера поступил вызов о горении сухой растительности вдоль железнодорожных путей несколькими очагами, вблизи населенных пунктов Зырянка, Большеудалово, Таловка (Ишимский район)», — написала служба в telegram-канале. Горела сухая растительность на площади пять гектаров. Огнеборцы отдельного поста № 201 осуществляли тушение сухой растительности вблизи деревни Большеудалово на площади три гектара совместно с авиабазой охраны лесов. После ликвидации пожара, передислоцированы в деревню Таловка для защиты населенного пункта от ландшафтного пожара, где тушение осуществлялось силами авиабазы охраны лесов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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