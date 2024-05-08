В Кургане праздник День Победы завершили акцией «Минута памяти». После выступления чиновников и танцевальных номеров память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Официальная часть программы Дня Победы завершилась. После танцевальный и музыкальных выступлений артисты, чиновники и местные жители почтили память солдат ВОВ минутой молчания», — сообщает корреспондент.
Курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. В течение всего праздничного дня редакция URA.RU вела онлайн-трансляцию, в которой журналисты сообщали самые важные и актуальные события.
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В Кургане праздник День Победы завершили акцией «Минута памяти». После выступления чиновников и танцевальных номеров память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Официальная часть программы Дня Победы завершилась. После танцевальный и музыкальных выступлений артисты, чиновники и местные жители почтили память солдат ВОВ минутой молчания», — сообщает корреспондент. Курганцы отмечают День Победы, который традиционно проходит 9 Мая. В этом году местные власти отменили парад и салют, однако остальные развлекательные мероприятия для жителей сохранились. Некоторые участки дорог в центре Кургана будут закрыты. Традиционно будут праздничные концерты, полевая кухня и творческие выступления. В течение всего праздничного дня редакция URA.RU вела онлайн-трансляцию, в которой журналисты сообщали самые важные и актуальные события.