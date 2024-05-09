День Победы — праздник, который представители власти традиционно проводят на торжественных мероприятиях. Первые из них начались еще до наступления 9 мая. URA.RU подготовило подборку о том, как тюменские политики отпраздновали этот знаменательный праздник.
Возложить цветы тюменские политики пришли за день до наступления Дня Победы. К вечному огню у монумента памяти погибших воинов Великой Отечественной войны пришли губернатор региона Александр Моор, мэр Тюмени Руслан Кухарук, депутаты городской и областной дум. Они возложили цветы и почтили память героев войны минутой молчания. Также в этой точке прошли торжественным маршем прошли курсанты ТВВИКУ и Тюменского президентского кадетского училища.
Спикер облдумы Фуат Сайфитдинов поздравил тюменцев с праздников на торжественном приеме губернатора. Политик пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Фуат Сайфитдинов также поблагодарил всех участников Великой Отечественной войны за их мужество, боевые подвиги и верность воинскому долгу.
В день победы губернатор Тюменской области посетил ветерана, Аркадия Минальтова. Руководитель региона зашел в гости и побеседовал с 97-летним мужчиной и остался приятно впечатлен этой встречей.
Тюменский мэр Руслан Кухарук, следуя своей традиции, посетил сквер прощания. На этой площадке организуют свои мероприятия поисковики из центра им. Артура Ольховского. Городской глава получил сувенир от одной из тюменских поисковиков и сделал с ними совместное фото.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
День Победы — праздник, который представители власти традиционно проводят на торжественных мероприятиях. Первые из них начались еще до наступления 9 мая. URA.RU подготовило подборку о том, как тюменские политики отпраздновали этот знаменательный праздник. Возложить цветы тюменские политики пришли за день до наступления Дня Победы. К вечному огню у монумента памяти погибших воинов Великой Отечественной войны пришли губернатор региона Александр Моор, мэр Тюмени Руслан Кухарук, депутаты городской и областной дум. Они возложили цветы и почтили память героев войны минутой молчания. Также в этой точке прошли торжественным маршем прошли курсанты ТВВИКУ и Тюменского президентского кадетского училища. Спикер облдумы Фуат Сайфитдинов поздравил тюменцев с праздников на торжественном приеме губернатора. Политик пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Фуат Сайфитдинов также поблагодарил всех участников Великой Отечественной войны за их мужество, боевые подвиги и верность воинскому долгу. В день победы губернатор Тюменской области посетил ветерана, Аркадия Минальтова. Руководитель региона зашел в гости и побеседовал с 97-летним мужчиной и остался приятно впечатлен этой встречей. Тюменский мэр Руслан Кухарук, следуя своей традиции, посетил сквер прощания. На этой площадке организуют свои мероприятия поисковики из центра им. Артура Ольховского. Городской глава получил сувенир от одной из тюменских поисковиков и сделал с ними совместное фото.