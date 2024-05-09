09 мая 2024
08 мая 2024

В ДТП под Тюменью погиб волонтер «ТюменьРегионСпаса». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, мчс, авария, перевернутая машина
В лесу под Тюменью погиб волонтер «ТюменьРегионСпаса» с позывным Аргон Фото:

В лесу под Тюменью была найдена перевернутая машина с наклейкой «ТюменьРегионСпас». За рулем сидел волонтер добровольческого отряда Александр, позывной Аргон. Водитель скончался на месте, сообщил руководитель движения Никита Тропынин.

«Позвонили из МЧС. Сообщили, что в лесу под Тюменью смертельное ДТП. Машина с наклейками „ТюменьРегионСпас“ — нашего поискового отряда. Это Саша, позывной Аргон. Он не справился с управлением, машина перевернулась», — рассказал Тропынин в своем telegram-канале «соОрфанное радио».

Он поделился, что Аргон был самым активным волонтером и всегда первым вызывался на задания. Сейчас у Александра остались жена, долги по ипотеке и маленький ребенок, которого они взяли из детдома.

Официальной информации о ДТП и гибели нет. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В лесу под Тюменью была найдена перевернутая машина с наклейкой «ТюменьРегионСпас». За рулем сидел волонтер добровольческого отряда Александр, позывной Аргон. Водитель скончался на месте, сообщил руководитель движения Никита Тропынин. «Позвонили из МЧС. Сообщили, что в лесу под Тюменью смертельное ДТП. Машина с наклейками „ТюменьРегионСпас“ — нашего поискового отряда. Это Саша, позывной Аргон. Он не справился с управлением, машина перевернулась», — рассказал Тропынин в своем telegram-канале «соОрфанное радио». Он поделился, что Аргон был самым активным волонтером и всегда первым вызывался на задания. Сейчас у Александра остались жена, долги по ипотеке и маленький ребенок, которого они взяли из детдома. Официальной информации о ДТП и гибели нет. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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