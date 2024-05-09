В лесу под Тюменью была найдена перевернутая машина с наклейкой «ТюменьРегионСпас». За рулем сидел волонтер добровольческого отряда Александр, позывной Аргон. Водитель скончался на месте, сообщил руководитель движения Никита Тропынин.
«Позвонили из МЧС. Сообщили, что в лесу под Тюменью смертельное ДТП. Машина с наклейками „ТюменьРегионСпас“ — нашего поискового отряда. Это Саша, позывной Аргон. Он не справился с управлением, машина перевернулась», — рассказал Тропынин в своем telegram-канале «соОрфанное радио».
Он поделился, что Аргон был самым активным волонтером и всегда первым вызывался на задания. Сейчас у Александра остались жена, долги по ипотеке и маленький ребенок, которого они взяли из детдома.
Официальной информации о ДТП и гибели нет. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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В лесу под Тюменью была найдена перевернутая машина с наклейкой «ТюменьРегионСпас». За рулем сидел волонтер добровольческого отряда Александр, позывной Аргон. Водитель скончался на месте, сообщил руководитель движения Никита Тропынин. «Позвонили из МЧС. Сообщили, что в лесу под Тюменью смертельное ДТП. Машина с наклейками „ТюменьРегионСпас“ — нашего поискового отряда. Это Саша, позывной Аргон. Он не справился с управлением, машина перевернулась», — рассказал Тропынин в своем telegram-канале «соОрфанное радио». Он поделился, что Аргон был самым активным волонтером и всегда первым вызывался на задания. Сейчас у Александра остались жена, долги по ипотеке и маленький ребенок, которого они взяли из детдома. Официальной информации о ДТП и гибели нет. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.