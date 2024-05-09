09 мая 2024

В Тюмень приедет цирк на воде

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Интерьер здания цирка. Тюмень, цирк, сиденья
Новый сезон в тюменском цирке стартует с середины июня Фото:

В тюменском цирке 15 июня состоится премьера мюзикла на воде «Одиссея». Афиша появилась на сайте учреждения.

«Цирковой мюзикл на воде „Одиссея“ представляет собой уникальное сочетание циркового искусства, оперетты и водной феерии. Бассейн с 150 тоннами воды, бурлящие гейзеры высотой 15 метров и эффектные струи грациозных фонтанов делают шоу по-настоящему потрясающим и фантастичным», — указано в анонсе мероприятия.

Главная особенность постановки — живое исполнение музыкальных номеров. На главную роль был приглашен солист саратовского театра оперетты Сергей Письменный.

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В тюменском цирке 15 июня состоится премьера мюзикла на воде «Одиссея». Афиша появилась на сайте учреждения. «Цирковой мюзикл на воде „Одиссея“ представляет собой уникальное сочетание циркового искусства, оперетты и водной феерии. Бассейн с 150 тоннами воды, бурлящие гейзеры высотой 15 метров и эффектные струи грациозных фонтанов делают шоу по-настоящему потрясающим и фантастичным», — указано в анонсе мероприятия. Главная особенность постановки — живое исполнение музыкальных номеров. На главную роль был приглашен солист саратовского театра оперетты Сергей Письменный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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