В Тюмень приедет цирк на воде

Новый сезон в тюменском цирке стартует с середины июня
В тюменском цирке 15 июня состоится премьера мюзикла на воде «Одиссея». Афиша появилась на сайте учреждения.
«Цирковой мюзикл на воде „Одиссея“ представляет собой уникальное сочетание циркового искусства, оперетты и водной феерии. Бассейн с 150 тоннами воды, бурлящие гейзеры высотой 15 метров и эффектные струи грациозных фонтанов делают шоу по-настоящему потрясающим и фантастичным», — указано в анонсе мероприятия.
Главная особенность постановки — живое исполнение музыкальных номеров. На главную роль был приглашен солист саратовского театра оперетты Сергей Письменный.
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