Оборонщики и участники СВО: как изменится состав думы Кургана после выборов. Фото

В думу Кургана после выборов могут попасть оборонщики и участники СВО

11 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Выборы в городскую думу Кургана пройдут в сентябре 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Выборы в курганскую городскую думу состоятся в сентябре 2024 года. Сейчас партии выбирают кандидатов, которые будут бороться за места в думе. Корреспондент URA.RU пообщался с политологами и депутатами городской думы текущего созыва, чтобы понять, какие изменения могут произойти в составе думы через четыре месяца. Формирование новой элиты во власти Среди участников праймериз «Единой России» по выборам в гордуму — ветераны СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские власти начали формировать новую элиту страны. В связи с этим и регионы не упускают тенденцию, заданную правительством и президентом. На выборы идет большой пул людей, прошедших спецоперацию, обращает внимание политолог Сергей Ширяев. «Думаю, гордума сильно обновится, появятся новые лица. Чем эти выборы еще будут удивительны — идет много ребят, которые вернулись со СВО. То есть это общая тенденция: они приходят, их двигают, рекомендуют. Потому что это, возможно, будущий тренд нашей страны, где на разные уровни будут продвигать тех, кто прошел специальную военную операцию», — отметил Ширяев. При этом он заявил, что нужно будет отслеживать, насколько люди поддержат данную повестку. По данным на сайте партии «Единая Россия», участниками праймериз по выборам в гордуму стали шесть ветеранов спецоперации. Среди них есть действующий депутат-банкир Алексей Лушников и три экс-бойца ЧВК «Вагнер». У участников СВО будет преимущество: они автоматически получат 25% голосов избирателей. В восьмой созыв городской думы, по данным политических источников URA.RU должны пройти как минимум двое ветеранов спецоперации. Праймериз ЕР пройдут с 20 по 26 мая. Места в думе могут занять оборонщики Два главных оборонных предприятия отправили своих сотрудников и директоров на праймериз ЕР Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Два главных оборонных завода Кургана отправили своих сотрудников на праймериз в гордуму. На предварительное голосование «Единой России» от «Курганмашзавода» подали заявления четверо директоров и один рабочий. Также пятеро человек заявились на предварительное голосование с другого оборонного завода «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора Сергея Муратова. При этом среди них из руководства предприятия, в отличие от КМЗ, заявились всего два человека. Ранее URA.RU отмечало, что это может говорить о желании Муратова укрепить свои позиции в городской думе. Сейчас от предприятия в гордуме место занимает депутат Александр Маклыгин, заместитель гендиректора на «Курганприборе», который также заявился на праймериз ЕР. В этом году в 21 регионе пойдет праймериз, где будут выбраны кандидаты для участия в выборах в гордумы столиц субъектов. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Выборы в курганскую городскую думу состоятся в начале сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы в курганскую городскую думу состоятся в сентябре 2024 года. Сейчас партии выбирают кандидатов, которые будут бороться за места в думе. Корреспондент URA.RU пообщался с политологами и депутатами городской думы текущего созыва, чтобы понять, какие изменения могут произойти в составе думы через четыре месяца. Российские власти начали формировать новую элиту страны. В связи с этим и регионы не упускают тенденцию, заданную правительством и президентом. На выборы идет большой пул людей, прошедших спецоперацию, обращает внимание политолог Сергей Ширяев. «Думаю, гордума сильно обновится, появятся новые лица. Чем эти выборы еще будут удивительны — идет много ребят, которые вернулись со СВО. То есть это общая тенденция: они приходят, их двигают, рекомендуют. Потому что это, возможно, будущий тренд нашей страны, где на разные уровни будут продвигать тех, кто прошел специальную военную операцию», — отметил Ширяев. При этом он заявил, что нужно будет отслеживать, насколько люди поддержат данную повестку. По данным на сайте партии «Единая Россия», участниками праймериз по выборам в гордуму стали шесть ветеранов спецоперации. Среди них есть действующий депутат-банкир Алексей Лушников и три экс-бойца ЧВК «Вагнер». У участников СВО будет преимущество: они автоматически получат 25% голосов избирателей. В восьмой созыв городской думы, по данным политических источников URA.RU должны пройти как минимум двое ветеранов спецоперации. Праймериз ЕР пройдут с 20 по 26 мая. Два главных оборонных завода Кургана отправили своих сотрудников на праймериз в гордуму. На предварительное голосование «Единой России» от «Курганмашзавода» подали заявления четверо директоров и один рабочий. Также пятеро человек заявились на предварительное голосование с другого оборонного завода «Курганприбор», который принадлежит семье сенатора Сергея Муратова. При этом среди них из руководства предприятия, в отличие от КМЗ, заявились всего два человека. Ранее URA.RU отмечало, что это может говорить о желании Муратова укрепить свои позиции в городской думе. Сейчас от предприятия в гордуме место занимает депутат Александр Маклыгин, заместитель гендиректора на «Курганприборе», который также заявился на праймериз ЕР. В этом году в 21 регионе пойдет праймериз, где будут выбраны кандидаты для участия в выборах в гордумы столиц субъектов. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Выборы в курганскую городскую думу состоятся в начале сентября.