«Ведомости»: правительство перейдет к новой экономической модели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Казань, завод, рабочие, цех, авиастроение
Будет сделана ставка на развитие промышленности и технологий Фото:
новость из сюжета
Смена правительства в России-2024

Новый состав правительства России обозначает смену экономической модели страны — теперь упор будет поставлен на развитие промышленности и технологий, транспорта и аграрного сектора. По словам экспертов, обеспечение технологического суверенитета сейчас стоит на первом плане.

Новость по теме
Что известно о новичках в правительстве: биография, фото

«Новый состав правительства говорит о повороте российской экономической модели. Власти делают ставку на развитие приоритетных отраслей — обрабатывающей промышленности и технологий, транспортной связанности, аграрного сектора… С уходом первого вице-премьера Андрея Белоусова макроэкономический блок, кажется, подвешен в воздухе, несмотря на передачу его полномочий Александру Новаку, поскольку приоритетом для последнего остаются добывающие отрасли», — заявили эксперты газете «Ведомости».

По их словам, Денис Мантуров — министр промышленности и торговли РФ, которого премьер Михаил Мишустин уже выдвинул на пост своего первого заместителя, бросит на изменение экономической модели все силы. Они подчеркнули, что также изменится управленческая модель — кабмин перейдет на матричную модель, где несколько вице-премьеров будут курировать один нацпроект.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов может занять должность Министра обороны РФ вместо Сергея Шойгу, возглавлявшего министерство с 2012 года. По словам пресс-секретаря главы государства, Белоусов сможет внести необходимые инновации. Подробнее о нем — в материале агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый состав правительства России обозначает смену экономической модели страны — теперь упор будет поставлен на развитие промышленности и технологий, транспорта и аграрного сектора. По словам экспертов, обеспечение технологического суверенитета сейчас стоит на первом плане. «Новый состав правительства говорит о повороте российской экономической модели. Власти делают ставку на развитие приоритетных отраслей — обрабатывающей промышленности и технологий, транспортной связанности, аграрного сектора… С уходом первого вице-премьера Андрея Белоусова макроэкономический блок, кажется, подвешен в воздухе, несмотря на передачу его полномочий Александру Новаку, поскольку приоритетом для последнего остаются добывающие отрасли», — заявили эксперты газете «Ведомости». По их словам, Денис Мантуров — министр промышленности и торговли РФ, которого премьер Михаил Мишустин уже выдвинул на пост своего первого заместителя, бросит на изменение экономической модели все силы. Они подчеркнули, что также изменится управленческая модель — кабмин перейдет на матричную модель, где несколько вице-премьеров будут курировать один нацпроект. Первый вице-премьер Андрей Белоусов может занять должность Министра обороны РФ вместо Сергея Шойгу, возглавлявшего министерство с 2012 года. По словам пресс-секретаря главы государства, Белоусов сможет внести необходимые инновации. Подробнее о нем — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...