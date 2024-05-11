Что известно о новичках в правительстве: биография, фото

Глава Калининградской области Алиханов может занять место в правительстве

11 мая 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

В правительство Михаила Мишустина предложили включить пять новичков Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуры пяти новых чиновников для включения в состав правительства. Среди них — губернаторы Курской, Калининградской и Кемеровской областей, Хабаровского края, а также первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Их фото и краткая биография — в материале URA.RU. Михаил Дегтярев Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложен на должность главы Минспорта. Он известен инициативами по запрету доллара в России, изменению цвета Кремля, введению дополнительных выходных для женщин во время критических дней и другим законопроектам. Родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (ныне Самара). Имеет образование инженера и менеджера, полученным в Самарском государственном аэрокосмическом университете им. академика С. П. Королева, а также юридическим образованием из Института мировых цивилизаций. Дегтярев также прошел обучение в Военной академии Генерального штаба и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В 2020 году он защитил диссертацию на тему «Зарубежный опыт административно-правового регулирования антидопинговых мер в спорте» и стал кандидатом юридических наук. До начала политической карьеры Михаил работал в различных сферах, включая радиостанцию и туризм. Он принимал активное участие в молодежных движениях и был членом партии «Единая Россия», прежде чем в 2005 году присоединиться к ЛДПР. Дегтярев был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов и в 2020 году был назначен врио губернатора Хабаровского края. По итогам голосования 17—19 сентября 2021 года он был избран губернатором Хабаровского края, набрав 56,99% голосов. Михаил Дегтярев имеет спортивное звание мастера спорта по фехтованию и является автором нескольких научных статей и книг. Награжден орденом Дружбы и имеет благодарности от президента и правительства РФ. Министром спорта в РФ предложен Михаил Дегтярев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роман Старовойт Роман Старовойт, губернатор Курской области, может занять пост министра транспорта. Его предшественник Виталий Савельев переходит на должность вице-премьера. Старовойт имеет опыт руководства Росавтодором и участия в подгруппе Госсовета по транспорту. Родился 20 января 1972 года в Курске. Он окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова по специальности «импульсные тепловые машины» в 1995 году и Северо-Западную академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление» в 2008 году. Также Роман Старовойт прошел программу развития кадрового управленческого резерва в РАНХиГС. В 2012 году он защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук в Московском университете МВД РФ. Начал свою карьеру в 1995 году, занимая должность исполнительного директора ОАО «Региональное инвестиционное агентство». Позже он стал генеральным директором негосударственного пенсионного фонда «Промышленный» и строительной компании «Стройинвест». В период с 2005 по 2007 годы он работал в Управлении инвестиционных проектов правительства Санкт-Петербурга, а затем стал первым заместителем председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам того же правительства. С 2010 по 2012 годы Старовойт работал в Аппарате правительства РФ, после чего возглавил Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) до сентября 2018 года. В октябре того же года он короткое время был заместителем министра транспорта РФ. 11 октября 2018 года Роман Старовойт был назначен врио губернатора Курской области указом президента РФ. В сентябре 2019 года он был избран губернатором Курской области с поддержкой 81,07% избирателей. С ноября 2020 года Роман Старовойт является членом партии «Единая Россия» и занимает должность секретаря политсовета курского регионального отделения партии. Он также преподает в качестве доцента на кафедре экономической безопасности и налогообложения Юго-Западного государственного университета. Роман Старовойт награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы, а также имеет благодарность президента РФ. В 2015 году он получил звание действительного государственного советника РФ I класса. Роман Старовойт может занять пост министра транспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Антон Алиханов Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, предложен на роль министра промышленности и торговли. Ранее он уже работал в Минпромторге и был частью консультативного совета по промышленности при Евразийской экономической комиссии. Новость по теме Кого Мишустин хочет видеть в правительстве: отставки и назначения Алиханов родился 17 сентября 1986 года в Сухуми (ныне Сухум), Абхазская АССР. После начала грузино-абхазского конфликта в 1992 году семья переехала в Москву. Алиханов получил два высших образования, окончив Всероссийскую государственную налоговую академию по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция». В 2012 году он защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук по теме «Управление издержками на развитие организационной культуры компании» в Российском экономическом университете им. Плеханова. Алиханов начал свою профессиональную деятельность в 2010 году в Министерстве юстиции РФ как ведущий советник. В период с 2013 по 2015 год он работал в Министерстве промышленности и торговли РФ, занимая должность заместителя директора и исполняющего обязанности директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Алиханов также был членом Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ и входил в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии. В 2015 году Алиханов был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области и возглавил администрацию особой экономической зоны региона. Он активно занимался вопросами экономического развития, сельского хозяйства и промышленности, а также курировал разработку законодательства о специальном режиме предпринимательской деятельности. После назначения Евгения Зиничева врио губернатора Калининградской области, Алиханов был временно возложен обязанности председателя правительства области. В октябре 2016 года Антон Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области указом президента Владимира Путина. Алиханов выдвинут на пост министра промышленности и торговли РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сергей Цивилев Глава Кемеровской области Сергей Цивилев выдвинут на должность главы Минэнерго. Его опыт работы в угледобывающем регионе и на федеральном уровне в Госсовете позволяет предполагать успешное развитие отрасли. Сергей Цивилев родился 21 сентября 1961 года в Жданове (ныне Мариуполь, Донецкая народная республика, Россия). В 1983 году он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова с квалификацией офицера-инженера-электромеханика «Вооружение кораблей». В 1999 году Цивилев получил второе высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». Службу в Военно-морском флоте СССР и затем России Цивилев проходил с 1978 по 1994 год. После ухода из ВМФ он руководил службой безопасности в филиале петербургского банка «Аэрофлот» в 1995—1996 годах. С 1997 по 2012 год занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге. В последующие годы Цивилев работал в угольной компании «Колмар», где сначала был заместителем председателя совета директоров, а затем с 2014 по 2018 год исполнял обязанности генерального директора. 5 марта 2018 года Сергей Цивилев был назначен заместителем губернатора Кемеровской области. Уже 1 апреля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. На досрочных выборах 9 сентября 2018 года Цивилев набрал 81,29% голосов избирателей, после чего официально вступил в должность губернатора региона. Цивилев активно участвует в политической жизни страны, являясь членом президиума Государственного Совета РФ и председателем комиссии Госсовета по направлению «Энергетика». Также он входит в Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и председательствует в совете Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». На выборах 2023 года Цивилев был выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия» и сохранил пост губернатора Кемеровской области — Кузбасса, набрав 85,24% голосов избирателей. За свою работу и вклад он был отмечен орденом Дружбы в 2021 году и медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» Министерства обороны РФ в 2019 году. Сергей Цивилев выдвинут на должность министра энергетики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оксана Лут Оксана Лут, первый заместитель министра сельского хозяйства, рассматривается как кандидат на пост министра сельского хозяйства. Она обладает опытом работы в Минсельхозе и Россельхозбанке. Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве. Она успешно окончила Финансовую академию при Правительстве РФ в 2001 году, получив фундаментальное образование в области финансов. Свою профессиональную карьеру Лут начала в банковских организациях, где с 1999 по 2000 год занимала различные должности. В период с 2000 по 2003 год она работала экономистом отдела кредитных и перспективных продуктов в исполнительном секретариате рабочих органов ОАО «Альфа-Банк», а затем стала старшим экономистом отдела развития кредитного бизнеса дочерних банков управления кредитования регионального бизнеса того же банка. С 2003 по 2010 год Лут занимала руководящие должности в ОАО «Банк ВТБ». В 2010 году она была назначена начальником управления департамента инвестиционных программ и начальником службы непрофильных активов департамента инвестиционных проектов ГК «Ростехнологии». В период с 2010 по 2018 годы Лут продолжила свою карьеру в АО «Россельхозбанк», где прошла путь от директора департамента организации работы с клиентами до заместителя председателя правления банка. 13 июля 2018 года Лут достигла новой высоты в своей карьере, когда ее назначили на должность заместителя министра сельского хозяйства РФ. Госдума рассмотрит Оксану Лут в качестве нового министра сельского хозяйства Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуры пяти новых чиновников для включения в состав правительства. Среди них — губернаторы Курской, Калининградской и Кемеровской областей, Хабаровского края, а также первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Их фото и краткая биография — в материале URA.RU. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложен на должность главы Минспорта. Он известен инициативами по запрету доллара в России, изменению цвета Кремля, введению дополнительных выходных для женщин во время критических дней и другим законопроектам. Родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (ныне Самара). Имеет образование инженера и менеджера, полученным в Самарском государственном аэрокосмическом университете им. академика С. П. Королева, а также юридическим образованием из Института мировых цивилизаций. Дегтярев также прошел обучение в Военной академии Генерального штаба и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В 2020 году он защитил диссертацию на тему «Зарубежный опыт административно-правового регулирования антидопинговых мер в спорте» и стал кандидатом юридических наук. До начала политической карьеры Михаил работал в различных сферах, включая радиостанцию и туризм. Он принимал активное участие в молодежных движениях и был членом партии «Единая Россия», прежде чем в 2005 году присоединиться к ЛДПР. Дегтярев был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов и в 2020 году был назначен врио губернатора Хабаровского края. По итогам голосования 17—19 сентября 2021 года он был избран губернатором Хабаровского края, набрав 56,99% голосов. Михаил Дегтярев имеет спортивное звание мастера спорта по фехтованию и является автором нескольких научных статей и книг. Награжден орденом Дружбы и имеет благодарности от президента и правительства РФ. Роман Старовойт, губернатор Курской области, может занять пост министра транспорта. Его предшественник Виталий Савельев переходит на должность вице-премьера. Старовойт имеет опыт руководства Росавтодором и участия в подгруппе Госсовета по транспорту. Родился 20 января 1972 года в Курске. Он окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова по специальности «импульсные тепловые машины» в 1995 году и Северо-Западную академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление» в 2008 году. Также Роман Старовойт прошел программу развития кадрового управленческого резерва в РАНХиГС. В 2012 году он защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук в Московском университете МВД РФ. Начал свою карьеру в 1995 году, занимая должность исполнительного директора ОАО «Региональное инвестиционное агентство». Позже он стал генеральным директором негосударственного пенсионного фонда «Промышленный» и строительной компании «Стройинвест». В период с 2005 по 2007 годы он работал в Управлении инвестиционных проектов правительства Санкт-Петербурга, а затем стал первым заместителем председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам того же правительства. С 2010 по 2012 годы Старовойт работал в Аппарате правительства РФ, после чего возглавил Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) до сентября 2018 года. В октябре того же года он короткое время был заместителем министра транспорта РФ. 11 октября 2018 года Роман Старовойт был назначен врио губернатора Курской области указом президента РФ. В сентябре 2019 года он был избран губернатором Курской области с поддержкой 81,07% избирателей. С ноября 2020 года Роман Старовойт является членом партии «Единая Россия» и занимает должность секретаря политсовета курского регионального отделения партии. Он также преподает в качестве доцента на кафедре экономической безопасности и налогообложения Юго-Западного государственного университета. Роман Старовойт награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы, а также имеет благодарность президента РФ. В 2015 году он получил звание действительного государственного советника РФ I класса. Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, предложен на роль министра промышленности и торговли. Ранее он уже работал в Минпромторге и был частью консультативного совета по промышленности при Евразийской экономической комиссии. Алиханов родился 17 сентября 1986 года в Сухуми (ныне Сухум), Абхазская АССР. После начала грузино-абхазского конфликта в 1992 году семья переехала в Москву. Алиханов получил два высших образования, окончив Всероссийскую государственную налоговую академию по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция». В 2012 году он защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук по теме «Управление издержками на развитие организационной культуры компании» в Российском экономическом университете им. Плеханова. Алиханов начал свою профессиональную деятельность в 2010 году в Министерстве юстиции РФ как ведущий советник. В период с 2013 по 2015 год он работал в Министерстве промышленности и торговли РФ, занимая должность заместителя директора и исполняющего обязанности директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Алиханов также был членом Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ и входил в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии. В 2015 году Алиханов был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области и возглавил администрацию особой экономической зоны региона. Он активно занимался вопросами экономического развития, сельского хозяйства и промышленности, а также курировал разработку законодательства о специальном режиме предпринимательской деятельности. После назначения Евгения Зиничева врио губернатора Калининградской области, Алиханов был временно возложен обязанности председателя правительства области. В октябре 2016 года Антон Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области указом президента Владимира Путина. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев выдвинут на должность главы Минэнерго. Его опыт работы в угледобывающем регионе и на федеральном уровне в Госсовете позволяет предполагать успешное развитие отрасли. Сергей Цивилев родился 21 сентября 1961 года в Жданове (ныне Мариуполь, Донецкая народная республика, Россия). В 1983 году он окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова с квалификацией офицера-инженера-электромеханика «Вооружение кораблей». В 1999 году Цивилев получил второе высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». Службу в Военно-морском флоте СССР и затем России Цивилев проходил с 1978 по 1994 год. После ухода из ВМФ он руководил службой безопасности в филиале петербургского банка «Аэрофлот» в 1995—1996 годах. С 1997 по 2012 год занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге. В последующие годы Цивилев работал в угольной компании «Колмар», где сначала был заместителем председателя совета директоров, а затем с 2014 по 2018 год исполнял обязанности генерального директора. 5 марта 2018 года Сергей Цивилев был назначен заместителем губернатора Кемеровской области. Уже 1 апреля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. На досрочных выборах 9 сентября 2018 года Цивилев набрал 81,29% голосов избирателей, после чего официально вступил в должность губернатора региона. Цивилев активно участвует в политической жизни страны, являясь членом президиума Государственного Совета РФ и председателем комиссии Госсовета по направлению «Энергетика». Также он входит в Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» и председательствует в совете Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». На выборах 2023 года Цивилев был выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия» и сохранил пост губернатора Кемеровской области — Кузбасса, набрав 85,24% голосов избирателей. За свою работу и вклад он был отмечен орденом Дружбы в 2021 году и медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» Министерства обороны РФ в 2019 году. Оксана Лут, первый заместитель министра сельского хозяйства, рассматривается как кандидат на пост министра сельского хозяйства. Она обладает опытом работы в Минсельхозе и Россельхозбанке. Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве. Она успешно окончила Финансовую академию при Правительстве РФ в 2001 году, получив фундаментальное образование в области финансов. Свою профессиональную карьеру Лут начала в банковских организациях, где с 1999 по 2000 год занимала различные должности. В период с 2000 по 2003 год она работала экономистом отдела кредитных и перспективных продуктов в исполнительном секретариате рабочих органов ОАО «Альфа-Банк», а затем стала старшим экономистом отдела развития кредитного бизнеса дочерних банков управления кредитования регионального бизнеса того же банка. С 2003 по 2010 год Лут занимала руководящие должности в ОАО «Банк ВТБ». В 2010 году она была назначена начальником управления департамента инвестиционных программ и начальником службы непрофильных активов департамента инвестиционных проектов ГК «Ростехнологии». В период с 2010 по 2018 годы Лут продолжила свою карьеру в АО «Россельхозбанк», где прошла путь от директора департамента организации работы с клиентами до заместителя председателя правления банка. 13 июля 2018 года Лут достигла новой высоты в своей карьере, когда ее назначили на должность заместителя министра сельского хозяйства РФ.