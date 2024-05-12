12 мая 2024

Курганский ХК «Зауралье» покинул седьмой нападающий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
В межсезонье из «Зауралья» ушли семь нападающих Фото:

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана покинул нападающий Михаил Балашов по истечению срока аренды. Это уже седьмой форвард, покинувший команду в межсезонье. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Нападающий Михаил Балашов покидает „Зауралье“ в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока. 21-летний хоккеист провел в клубе один сезон, сыграл 41 матч и набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности »-4«», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее ХК «Зауралье» покинули форварды Виктор Пластинин (ХК «Молот»), Роман Чемерикин (ХК «Норильск»), Михаил Бякин, Дмитрий Бойчук (ХК «Молот»), Иван Напольских и Даниил Ердаков (ХК «Буран»). На смену им в команду пришли нападающие Андрей Ерофеев из «Челмета», Александр Комаристый из «АКМ» и Антон Угольников из «Рязань-ВДВ».

Форвард Михаил Балашов покинул команду по истечению срока аренды
Форвард Михаил Балашов покинул команду по истечению срока аренды
Фото:

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана покинул нападающий Михаил Балашов по истечению срока аренды. Это уже седьмой форвард, покинувший команду в межсезонье. Об этом сообщается на сайте клуба. «Нападающий Михаил Балашов покидает „Зауралье“ в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока. 21-летний хоккеист провел в клубе один сезон, сыграл 41 матч и набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности »-4«», — сообщает пресс-служба клуба. Ранее ХК «Зауралье» покинули форварды Виктор Пластинин (ХК «Молот»), Роман Чемерикин (ХК «Норильск»), Михаил Бякин, Дмитрий Бойчук (ХК «Молот»), Иван Напольских и Даниил Ердаков (ХК «Буран»). На смену им в команду пришли нападающие Андрей Ерофеев из «Челмета», Александр Комаристый из «АКМ» и Антон Угольников из «Рязань-ВДВ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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