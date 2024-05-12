Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана покинул нападающий Михаил Балашов по истечению срока аренды. Это уже седьмой форвард, покинувший команду в межсезонье. Об этом сообщается на сайте клуба.
«Нападающий Михаил Балашов покидает „Зауралье“ в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока. 21-летний хоккеист провел в клубе один сезон, сыграл 41 матч и набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности »-4«», — сообщает пресс-служба клуба.
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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана покинул нападающий Михаил Балашов по истечению срока аренды. Это уже седьмой форвард, покинувший команду в межсезонье. Об этом сообщается на сайте клуба. «Нападающий Михаил Балашов покидает „Зауралье“ в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока. 21-летний хоккеист провел в клубе один сезон, сыграл 41 матч и набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности »-4«», — сообщает пресс-служба клуба. Ранее ХК «Зауралье» покинули форварды Виктор Пластинин (ХК «Молот»), Роман Чемерикин (ХК «Норильск»), Михаил Бякин, Дмитрий Бойчук (ХК «Молот»), Иван Напольских и Даниил Ердаков (ХК «Буран»). На смену им в команду пришли нападающие Андрей Ерофеев из «Челмета», Александр Комаристый из «АКМ» и Антон Угольников из «Рязань-ВДВ».