Курганский ХК «Зауралье» покинул седьмой нападающий. Фото

13 мая 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

В межсезонье из «Зауралья» ушли семь нападающих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана покинул нападающий Михаил Балашов по истечению срока аренды. Это уже седьмой форвард, покинувший команду в межсезонье. Об этом сообщается на сайте клуба. «Нападающий Михаил Балашов покидает „Зауралье“ в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока. 21-летний хоккеист провел в клубе один сезон, сыграл 41 матч и набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности »-4«», — сообщает пресс-служба клуба. Ранее ХК «Зауралье» покинули форварды Виктор Пластинин (ХК «Молот»), Роман Чемерикин (ХК «Норильск»), Михаил Бякин, Дмитрий Бойчук (ХК «Молот»), Иван Напольских и Даниил Ердаков (ХК «Буран»). На смену им в команду пришли нападающие Андрей Ерофеев из «Челмета», Александр Комаристый из «АКМ» и Антон Угольников из «Рязань-ВДВ». Форвард Михаил Балашов покинул команду по истечению срока аренды telegram-канал ХК «Зауралье» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана покинул нападающий Михаил Балашов по истечению срока аренды. Это уже седьмой форвард, покинувший команду в межсезонье. Об этом сообщается на сайте клуба. «Нападающий Михаил Балашов покидает „Зауралье“ в связи с истечением срока аренды у клуба, владеющего правами на игрока. 21-летний хоккеист провел в клубе один сезон, сыграл 41 матч и набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности »-4«», — сообщает пресс-служба клуба. Ранее ХК «Зауралье» покинули форварды Виктор Пластинин (ХК «Молот»), Роман Чемерикин (ХК «Норильск»), Михаил Бякин, Дмитрий Бойчук (ХК «Молот»), Иван Напольских и Даниил Ердаков (ХК «Буран»). На смену им в команду пришли нападающие Андрей Ерофеев из «Челмета», Александр Комаристый из «АКМ» и Антон Угольников из «Рязань-ВДВ».