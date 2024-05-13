Почему сбитые части ракеты привели в Белгороде к разрушению целого подъезда

Крохин: сбитые части ракеты в Белгороде создали подобие землетрясения

13 мая 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Окна уцелевшей части дома в Белгороде выбило взрывной волной, отметил Константин Крохин Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Сбитые части ракеты ВСУ в районе многоэтажки в Белгороде породили движение почвы, как происходит при землетрясении. Это и стало причиной обрушения секции дома, рассказал в беседе с URA.RU председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. Белгород 12 мая подвергся интенсивному ракетному обстрелу ВСУ. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в ходе отражения атаки российскими средствами ПВО были уничтожены шесть ракет «Точка-У». Также четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» упали рядом с жилым домом в Белгороде, в результате чего обрушился подъезд. Полковник объяснил, зачем ВСУ ударили по жилому дому в Белгороде

«Все строительство в России, так как у нас большая часть территории соединяется равниной, где нет землетрясений, предусмотрено для вертикальной устойчивости. То есть здесь важно, чтобы был правильно установлен фундамент. Чтобы грунты не двигались, не было рек подземных. Дом, поставленный с нормальными углами и с правильной нагрузкой на фундаменты, на перекрытия и конструктивные элементы, может простоять до 100-150 лет. В Белгороде, по основной версии, огневое воздействие было совершено по жилому дому либо ракетой, либо снарядом. Исходя из этого можно предположить, что оно было в конкретной точке. Сейсмический центр, который с одной стороны породил взрывную волну, возможно, породил там какое-то движение почвы. Максимальное воздействие в конкретном месте привело к обрушению находящейся рядом секции», — рассказал Константин Крохин.



По словам эксперта, любая подвижность вокруг фундамента жилых домов очень опасна и может привести к последующему обрушению здания или других секций. «Если происходят землетрясения и есть подвижки фундамента, либо произошло обрушение части здания, — это все может вызвать неустойчивость конструкции в дальнейшем. То есть очевидно, что все разрушится. Наши дома не рассчитаны на огневое воздействие, на подрывы у фундамента, также, как и на землетрясения. Поэтому любая подвижность вокруг основания крайне опасна для жилых домов. Это может вызвать обрушение не только одной секции, но и многих других», — заявил Крохин. Последствия обрушения дома в Белгороде. Фоторепортаж

Также собеседник агентства отметил, что окна уцелевшей части дома выбило взрывной волной, которая могла повлиять на состояние устоявшего здания. «При этом мы можем видеть, что окна выбиты в соседней секции. То есть была еще взрывная волна, воздушная. Соответственно, она также могла влиять на конструкцию устоявшего здания. Поэтому дом отселен и необходимо будет экспертным путем проверять состояние конструкции. Будут рассчитаны силы взрывной волны, силы взрыва в тротиловом эквиваленте. Это необходимо для того, чтобы понять, как она могла повлиять на устойчивость конструкции. Ведь помимо вертикальной нагрузки, мы видим, что была ударная горизонтальная волна. И как она повлияла, мы можем только предполагать. Поэтому здесь, прежде чем принимать решение о дальнейшем заселении дома, о ремонте его секций, необходимо проверить, какое воздействие, какие последствия были для несущих конструкций здания, особенно вокруг эпицентра», — поделился эксперт.



МЧС РФ сообщили, что 15 человек погибли из-за удара по дому в Белгороде. В связи с произошедшим Следственный комитет начал расследование по статье о теракте. Глава регионального минстроя Оксана Козлитина на оперативном совещании 13 мая заявила, что сохраняется опасность обрушения всего дома. Жители эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения. Подробнее о ЧП в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбитые части ракеты ВСУ в районе многоэтажки в Белгороде породили движение почвы, как происходит при землетрясении. Это и стало причиной обрушения секции дома, рассказал в беседе с URA.RU председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. Белгород 12 мая подвергся интенсивному ракетному обстрелу ВСУ. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в ходе отражения атаки российскими средствами ПВО были уничтожены шесть ракет «Точка-У». Также четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» упали рядом с жилым домом в Белгороде, в результате чего обрушился подъезд. «Все строительство в России, так как у нас большая часть территории соединяется равниной, где нет землетрясений, предусмотрено для вертикальной устойчивости. То есть здесь важно, чтобы был правильно установлен фундамент. Чтобы грунты не двигались, не было рек подземных. Дом, поставленный с нормальными углами и с правильной нагрузкой на фундаменты, на перекрытия и конструктивные элементы, может простоять до 100-150 лет. В Белгороде, по основной версии, огневое воздействие было совершено по жилому дому либо ракетой, либо снарядом. Исходя из этого можно предположить, что оно было в конкретной точке. Сейсмический центр, который с одной стороны породил взрывную волну, возможно, породил там какое-то движение почвы. Максимальное воздействие в конкретном месте привело к обрушению находящейся рядом секции», — рассказал Константин Крохин. По словам эксперта, любая подвижность вокруг фундамента жилых домов очень опасна и может привести к последующему обрушению здания или других секций. «Если происходят землетрясения и есть подвижки фундамента, либо произошло обрушение части здания, — это все может вызвать неустойчивость конструкции в дальнейшем. То есть очевидно, что все разрушится. Наши дома не рассчитаны на огневое воздействие, на подрывы у фундамента, также, как и на землетрясения. Поэтому любая подвижность вокруг основания крайне опасна для жилых домов. Это может вызвать обрушение не только одной секции, но и многих других», — заявил Крохин. Также собеседник агентства отметил, что окна уцелевшей части дома выбило взрывной волной, которая могла повлиять на состояние устоявшего здания. «При этом мы можем видеть, что окна выбиты в соседней секции. То есть была еще взрывная волна, воздушная. Соответственно, она также могла влиять на конструкцию устоявшего здания. Поэтому дом отселен и необходимо будет экспертным путем проверять состояние конструкции. Будут рассчитаны силы взрывной волны, силы взрыва в тротиловом эквиваленте. Это необходимо для того, чтобы понять, как она могла повлиять на устойчивость конструкции. Ведь помимо вертикальной нагрузки, мы видим, что была ударная горизонтальная волна. И как она повлияла, мы можем только предполагать. Поэтому здесь, прежде чем принимать решение о дальнейшем заселении дома, о ремонте его секций, необходимо проверить, какое воздействие, какие последствия были для несущих конструкций здания, особенно вокруг эпицентра», — поделился эксперт. МЧС РФ сообщили, что 15 человек погибли из-за удара по дому в Белгороде. В связи с произошедшим Следственный комитет начал расследование по статье о теракте. Глава регионального минстроя Оксана Козлитина на оперативном совещании 13 мая заявила, что сохраняется опасность обрушения всего дома. Жители эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения. Подробнее о ЧП в материале URA.RU.