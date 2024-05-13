В Кургане зампредседателя суда ушел в отставку

В почетную отставку ушел заместитель председателя Курганского городского суда Сергей Карпенко. Также в отставку проводили судью горсуда Анастасию Новикову. Информация появилась на сайте организации.
«В Курганском городском суде проводили в почетную отставку заместителя председателя суда Карпенко Сергея Леонидовича и судью Новикову Анастасию Викторовну», — говорится на сайте суда. Оба судьи имели пятый квалификационный класс и проработали в горсуде более 13 лет.
Сергей Карпенко был назначен заместителем председателя горсуда в 2015 году. В отставку он ушел 30 апреля. В этот же день было утверждено заявление судьи Новиковой об отставке. Ее специализацией были административные дела и жалобы на административные постановления.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области назначили судей. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении двух судей в курганский горсуд, а также в Звериноголовский и Петуховский суды.
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В почетную отставку ушел заместитель председателя Курганского городского суда Сергей Карпенко. Также в отставку проводили судью горсуда Анастасию Новикову. Информация появилась на сайте организации. «В Курганском городском суде проводили в почетную отставку заместителя председателя суда Карпенко Сергея Леонидовича и судью Новикову Анастасию Викторовну», — говорится на сайте суда. Оба судьи имели пятый квалификационный класс и проработали в горсуде более 13 лет. Сергей Карпенко был назначен заместителем председателя горсуда в 2015 году. В отставку он ушел 30 апреля. В этот же день было утверждено заявление судьи Новиковой об отставке. Ее специализацией были административные дела и жалобы на административные постановления. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области назначили судей. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении двух судей в курганский горсуд, а также в Звериноголовский и Петуховский суды.