Зачем власти Украины сменили командующего харьковской группировкой

Политолог Калинчук: новый командующий ВСУ в Харькове призван замедлить армию РФ

13 мая 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогли собрать необходимые резервы для сдерживания РФ, сказал Руслан Калинчук Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинского генерала Михаила Драпатого назначили командиром оперативно-тактической группировки войск «Харьков», чтобы замедлить наступление России на одноименном направлении. Об этом заявил в беседе с URA.RU участник движения «Другая Украина», член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Руслан Калинчук. На Украине сменили командира оперативно-тактической группировки войск «Харьков». На место Юрия Галушкина пришел генерал Михаил Драпатый. Новый командир также сохранит должность замначальника Генштаба ВСУ. «У Драпатого говорящая фамилия и в ВСУ хорошая репутация. Он считается успешным генералом, руководившим действиями украинской армии на правобережье Херсонщины осенью 2022 года. С одной стороны, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужен тот, кто смог бы хотя бы замедлить продвижение ВС РФ на Харьковском направлении. С другой стороны, украинское общество требует хоть какого-то ответа на вопрос о том, куда делись деньги, выделяемые на оборонительные сооружения и минные поля. Поэтому кадровые перестановки были неизбежны», — сказал Руслан Калинчук. Какие задачи у армии РФ на Харьковском направлении Новость по теме Экс-депутат Харькова: Липцы помогут ВС РФ контролировать промзону ВСУ Россия не попадется в ловушку, подготовленную в Харькове, отметил эксперт. «Что касается самого Харькова, то не думаю, что наши войска будут осуществлять фронтальное наступление на город, тем более вести длительные бои в условиях городской застройки. Режим Зеленского потому и не строил серьезных оборонительных сооружений, что рассчитывает превратить каждый дом в опорный пункт. На жителей Харькова нацистам плевать. Конечно, надо освобождать и Харьков, и Одессу, и Запорожье, и много-много других русских городов, но при этом надо беречь жизни наших ребят», — объяснил политолог. По его словам, сейчас у наступления под Харьковом просматривается несколько задач: Создание санитарной зоны для защиты Белгорода от обстрелов с украинской территории;

Заход в тыл Купянской группировки ВСУ;

Перерезание трассы Харьков-Изюм, которая является основным логистическим маршрутом снабжения Краматорской группировки на Донбассе;

Вынуждение ВСУ снять войска и резервы с других направлений и перебросить под Харьков, а в перспективе, возможно, под Сумы и Чернигов. Какие проблемы возникли у украинских военных Украине так и не удалось собрать достаточно людей для сдерживания войск РФ, продолжил участник движения «Другая Украина». «Главная беда для ВСУ сейчас — это даже не дефицит денег и вооружений, Запад это восполнит, а отсутствие мотивированных и подготовленных резервов. Поэтому ВС РФ удлиняет линию фронта, чтобы вынудить украинское командование растаскивать войска и ослаблять целые участки линии боевого соприкосновения. Это и есть та самая тактика распределенного давления. Измотав ВСУ, прорвав фронт на нескольких направлениях, вынудив украинские части бежать и отступать, ВС РФ смогут спокойно окружить Харьков и взять город без лишних потерь», — добавил собеседник агентства. Наступление армии России на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой, пишет The New York Times.Около 200 военных ВСУ попали под удар российских ВС под Чугуевом. По словам главы региональной военной администрации Олега Синегубова, расширение линии фронта в Харьковской области, успехи РФ и неудачи украинской армии обусловлены задержками западной военной помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинского генерала Михаила Драпатого назначили командиром оперативно-тактической группировки войск «Харьков», чтобы замедлить наступление России на одноименном направлении. Об этом заявил в беседе с URA.RU участник движения «Другая Украина», член экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Руслан Калинчук. На Украине сменили командира оперативно-тактической группировки войск «Харьков». На место Юрия Галушкина пришел генерал Михаил Драпатый. Новый командир также сохранит должность замначальника Генштаба ВСУ. «У Драпатого говорящая фамилия и в ВСУ хорошая репутация. Он считается успешным генералом, руководившим действиями украинской армии на правобережье Херсонщины осенью 2022 года. С одной стороны, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому нужен тот, кто смог бы хотя бы замедлить продвижение ВС РФ на Харьковском направлении. С другой стороны, украинское общество требует хоть какого-то ответа на вопрос о том, куда делись деньги, выделяемые на оборонительные сооружения и минные поля. Поэтому кадровые перестановки были неизбежны», — сказал Руслан Калинчук. Россия не попадется в ловушку, подготовленную в Харькове, отметил эксперт. «Что касается самого Харькова, то не думаю, что наши войска будут осуществлять фронтальное наступление на город, тем более вести длительные бои в условиях городской застройки. Режим Зеленского потому и не строил серьезных оборонительных сооружений, что рассчитывает превратить каждый дом в опорный пункт. На жителей Харькова нацистам плевать. Конечно, надо освобождать и Харьков, и Одессу, и Запорожье, и много-много других русских городов, но при этом надо беречь жизни наших ребят», — объяснил политолог. По его словам, сейчас у наступления под Харьковом просматривается несколько задач: Украине так и не удалось собрать достаточно людей для сдерживания войск РФ, продолжил участник движения «Другая Украина». «Главная беда для ВСУ сейчас — это даже не дефицит денег и вооружений, Запад это восполнит, а отсутствие мотивированных и подготовленных резервов. Поэтому ВС РФ удлиняет линию фронта, чтобы вынудить украинское командование растаскивать войска и ослаблять целые участки линии боевого соприкосновения. Это и есть та самая тактика распределенного давления. Измотав ВСУ, прорвав фронт на нескольких направлениях, вынудив украинские части бежать и отступать, ВС РФ смогут спокойно окружить Харьков и взять город без лишних потерь», — добавил собеседник агентства. Наступление армии России на Харьков может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой, пишет The New York Times.Около 200 военных ВСУ попали под удар российских ВС под Чугуевом. По словам главы региональной военной администрации Олега Синегубова, расширение линии фронта в Харьковской области, успехи РФ и неудачи украинской армии обусловлены задержками западной военной помощи.