Бастрыкин проверит решение о доме Тобольска, в котором живет ребенок войны

14 мая 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Бастрыкину доложат об основаниях процессуального решения, которое принято о доме, где проживает ребенок войны Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о решении, которое принято по жалобе пожилой женщины, являющейся ребенком войны. Дело в том, что, по ее мнению, квартира, в которой она живет, является аварийной, однако власти Тобольска ничего не предпринимают. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «В Тобольске пожилая женщина, являющаяся ребенком войны, проживает в квартире, которая, по ее мнению, является аварийной. Она сообщает, что местная администрация не предлагает ей нового жилья, а здание общежития, в котором она проживает, не признают аварийным», — написано в telegram-канале ведомства. По данному факту СК уже проводил проверку, но, по ее результатам, в возбуждении уголовного дела отказано. Бастрыкин поручил доложить об основаниях принятого процессуального решения. Ребенок войны из Тобольска Роза Яхина, проживающая в разваливающемся общежитии, не смогла добиться помощи от местных властей и следственного комитета. Год назад ситуацию на личный контроль брал Бастрыкин, однако и это не помогло. Сейчас женщина планирует поехать в Москву и лично поговорить с председателем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о решении, которое принято по жалобе пожилой женщины, являющейся ребенком войны. Дело в том, что, по ее мнению, квартира, в которой она живет, является аварийной, однако власти Тобольска ничего не предпринимают. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «В Тобольске пожилая женщина, являющаяся ребенком войны, проживает в квартире, которая, по ее мнению, является аварийной. Она сообщает, что местная администрация не предлагает ей нового жилья, а здание общежития, в котором она проживает, не признают аварийным», — написано в telegram-канале ведомства. По данному факту СК уже проводил проверку, но, по ее результатам, в возбуждении уголовного дела отказано. Бастрыкин поручил доложить об основаниях принятого процессуального решения. Ребенок войны из Тобольска Роза Яхина, проживающая в разваливающемся общежитии, не смогла добиться помощи от местных властей и следственного комитета. Год назад ситуацию на личный контроль брал Бастрыкин, однако и это не помогло. Сейчас женщина планирует поехать в Москву и лично поговорить с председателем.