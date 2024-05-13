13 мая 2024

Бастрыкин проверит решение о доме Тобольска, в котором живет ребенок войны

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Глава СК РФ, бастрыкин александр
Бастрыкину доложат об основаниях процессуального решения, которое принято о доме, где проживает ребенок войны Фото:
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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о решении, которое принято по жалобе пожилой женщины, являющейся ребенком войны. Дело в том, что, по ее мнению, квартира, в которой она живет, является аварийной, однако власти Тобольска ничего не предпринимают. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«В Тобольске пожилая женщина, являющаяся ребенком войны, проживает в квартире, которая, по ее мнению, является аварийной. Она сообщает, что местная администрация не предлагает ей нового жилья, а здание общежития, в котором она проживает, не признают аварийным», — написано в telegram-канале ведомства.

По данному факту СК уже проводил проверку, но, по ее результатам, в возбуждении уголовного дела отказано. Бастрыкин поручил доложить об основаниях принятого процессуального решения.

Ребенок войны из Тобольска Роза Яхина, проживающая в разваливающемся общежитии, не смогла добиться помощи от местных властей и следственного комитета. Год назад ситуацию на личный контроль брал Бастрыкин, однако и это не помогло. Сейчас женщина планирует поехать в Москву и лично поговорить с председателем.

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о решении, которое принято по жалобе пожилой женщины, являющейся ребенком войны. Дело в том, что, по ее мнению, квартира, в которой она живет, является аварийной, однако власти Тобольска ничего не предпринимают. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «В Тобольске пожилая женщина, являющаяся ребенком войны, проживает в квартире, которая, по ее мнению, является аварийной. Она сообщает, что местная администрация не предлагает ей нового жилья, а здание общежития, в котором она проживает, не признают аварийным», — написано в telegram-канале ведомства. По данному факту СК уже проводил проверку, но, по ее результатам, в возбуждении уголовного дела отказано. Бастрыкин поручил доложить об основаниях принятого процессуального решения. Ребенок войны из Тобольска Роза Яхина, проживающая в разваливающемся общежитии, не смогла добиться помощи от местных властей и следственного комитета. Год назад ситуацию на личный контроль брал Бастрыкин, однако и это не помогло. Сейчас женщина планирует поехать в Москву и лично поговорить с председателем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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