Продюсер Фадеев рассказал о «завирусившемся» треке 2003 года

Продюсер Фадеев: в соцсетях массово распространяется песня «Глюк’oZa Nostra»

14 мая 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Песня Максима Фадеева была записана в 2003 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В соцсетях массово распространяется трек «Глюк’oZa Nostra» родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева. Этой новостью со своими подписчиками музыкант поделился в своем telegram-канале. «По доброй традиции, спустя 21 год, в социальных сетях завирусился мой очередной трек. На этот раз это „Глюк’oZa Nostra“ той самой Глюк’oZы. Композиция вышла в составе одноименного дебютного альбома в 2003 году. Помню, что за 2003 и 2004 годы мы собрали все главные музыкальные награды за этот альбом и сингл», — написал продюсер. В конце прошлого года песня Фадеева «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что музыкант таким образом «дал пощечину» Западу. Авторские права на Глюк’oZу Фадеев продал в 2021 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В соцсетях массово распространяется трек «Глюк’oZa Nostra» родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева. Этой новостью со своими подписчиками музыкант поделился в своем telegram-канале. «По доброй традиции, спустя 21 год, в социальных сетях завирусился мой очередной трек. На этот раз это „Глюк’oZa Nostra“ той самой Глюк’oZы. Композиция вышла в составе одноименного дебютного альбома в 2003 году. Помню, что за 2003 и 2004 годы мы собрали все главные музыкальные награды за этот альбом и сингл», — написал продюсер. В конце прошлого года песня Фадеева «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что музыкант таким образом «дал пощечину» Западу. Авторские права на Глюк’oZу Фадеев продал в 2021 году.