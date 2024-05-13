Продюсер Фадеев рассказал о «завирусившемся» треке 2003 года

В соцсетях массово распространяется трек «Глюк’oZa Nostra» родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева. Этой новостью со своими подписчиками музыкант поделился в своем telegram-канале.
«По доброй традиции, спустя 21 год, в социальных сетях завирусился мой очередной трек. На этот раз это „Глюк’oZa Nostra“ той самой Глюк’oZы. Композиция вышла в составе одноименного дебютного альбома в 2003 году. Помню, что за 2003 и 2004 годы мы собрали все главные музыкальные награды за этот альбом и сингл», — написал продюсер.
В конце прошлого года песня Фадеева «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что музыкант таким образом «дал пощечину» Западу. Авторские права на Глюк’oZу Фадеев продал в 2021 году.
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В соцсетях массово распространяется трек «Глюк’oZa Nostra» родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева. Этой новостью со своими подписчиками музыкант поделился в своем telegram-канале. «По доброй традиции, спустя 21 год, в социальных сетях завирусился мой очередной трек. На этот раз это „Глюк’oZa Nostra“ той самой Глюк’oZы. Композиция вышла в составе одноименного дебютного альбома в 2003 году. Помню, что за 2003 и 2004 годы мы собрали все главные музыкальные награды за этот альбом и сингл», — написал продюсер. В конце прошлого года песня Фадеева «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что музыкант таким образом «дал пощечину» Западу. Авторские права на Глюк’oZу Фадеев продал в 2021 году.