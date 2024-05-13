13 мая 2024

Продюсер Фадеев рассказал о «завирусившемся» треке 2003 года

Продюсер Фадеев: в соцсетях массово распространяется песня «Глюк’oZa Nostra»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песня Максима Фадеева была записана в 2003 году
Песня Максима Фадеева была записана в 2003 году Фото:

В соцсетях массово распространяется трек «Глюк’oZa Nostra» родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева. Этой новостью со своими подписчиками музыкант поделился в своем telegram-канале.

«По доброй традиции, спустя 21 год, в социальных сетях завирусился мой очередной трек. На этот раз это „Глюк’oZa Nostra“ той самой Глюк’oZы. Композиция вышла в составе одноименного дебютного альбома в 2003 году. Помню, что за 2003 и 2004 годы мы собрали все главные музыкальные награды за этот альбом и сингл», — написал продюсер.

В конце прошлого года песня Фадеева «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что музыкант таким образом «дал пощечину» Западу. Авторские права на Глюк’oZу Фадеев продал в 2021 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В соцсетях массово распространяется трек «Глюк’oZa Nostra» родившегося в Кургане продюсера Максима Фадеева. Этой новостью со своими подписчиками музыкант поделился в своем telegram-канале. «По доброй традиции, спустя 21 год, в социальных сетях завирусился мой очередной трек. На этот раз это „Глюк’oZa Nostra“ той самой Глюк’oZы. Композиция вышла в составе одноименного дебютного альбома в 2003 году. Помню, что за 2003 и 2004 годы мы собрали все главные музыкальные награды за этот альбом и сингл», — написал продюсер. В конце прошлого года песня Фадеева «Мой мармеладный» вошла в тройку мирового чарта. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что музыкант таким образом «дал пощечину» Западу. Авторские права на Глюк’oZу Фадеев продал в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...