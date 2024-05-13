Экс-глава челябинского нацпарка Яковлев не смог оспорить срок в СИЗО

14 мая 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Алексея Яковлева оставили в СИЗО до 10 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Москве ФСБ задержала бывшего директора нацпарка «Таганай» Яковлева Обвиняемый в получении взяток экс-директор нацпарка «Таганай» (Челябинская область) Алексей Яковлев, ныне занимающий пост замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, не смог оспорить срок содержания в СИЗО. Как сообщили URA.RU 14 мая в пресс-службе Челябинского облсуда, жалоба его адвоката осталась без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах обвиняемого Алексея Яковлева. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым продлен срок содержания под стражей до 10 июля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В своей апелляционной жалобе адвокат Яковлева просил суд отменить решение суда первой инстанции и избрать в отношении своего клиента более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. С учетом позиции гособвинителя суд оставил решение без изменений. Яковлев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в конце ноября прошлого года. Его обвинили в получении крупных взяток. Вместе с ним под следствие попало и нынешнее руководство «Таганая»: директор парка Эльвина Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. По версии следствия, троица организовала целую схему для своих махинаций. Предварительно, Новоселова выписывала премии сотрудникам парка, после Пузанов собирал эти денежные средства и переправлял их Яковлеву, за что тот оказывал им общее покровительство. Подобную схему троица отрабатывала с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. За это время Яковлев мог получить свыше миллиона рублей. Сразу после задержания все трое были отправлены в СИЗО. Данная мера неоднократно продлевалась. Все попытки адвокатов вытащить клиентов из-за решетки остаются безуспешными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в получении взяток экс-директор нацпарка «Таганай» (Челябинская область) Алексей Яковлев, ныне занимающий пост замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, не смог оспорить срок содержания в СИЗО. Как сообщили URA.RU 14 мая в пресс-службе Челябинского облсуда, жалоба его адвоката осталась без удовлетворения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах обвиняемого Алексея Яковлева. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым продлен срок содержания под стражей до 10 июля 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В своей апелляционной жалобе адвокат Яковлева просил суд отменить решение суда первой инстанции и избрать в отношении своего клиента более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. С учетом позиции гособвинителя суд оставил решение без изменений. Яковлев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в конце ноября прошлого года. Его обвинили в получении крупных взяток. Вместе с ним под следствие попало и нынешнее руководство «Таганая»: директор парка Эльвина Новоселова и ее заместитель Евгений Пузанов. По версии следствия, троица организовала целую схему для своих махинаций. Предварительно, Новоселова выписывала премии сотрудникам парка, после Пузанов собирал эти денежные средства и переправлял их Яковлеву, за что тот оказывал им общее покровительство. Подобную схему троица отрабатывала с конца марта 2021 года по декабрь 2022 года. За это время Яковлев мог получить свыше миллиона рублей. Сразу после задержания все трое были отправлены в СИЗО. Данная мера неоднократно продлевалась. Все попытки адвокатов вытащить клиентов из-за решетки остаются безуспешными.