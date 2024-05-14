В Кургане обсуждают, что один из депутатов гордумы отказался идти на второй срок в думу из-за проблем с подрядчиком, который вздумал манипулировать статусом заказчика. Бизнесмен отказался переделывать проблемный проект и запросил еще денег, иначе грозился очернить репутацию депутата. Об этом сообщают источники URA.RU, связанные с местными властями.
«Депутат причастен к строительству объекта в Кургане. Однако у него возникли сложности с подрядчиком, который отказывался переделывать проект. Подрядчик требовал еще пять миллионов рублей за правки, намекая, что может использовать положение депутата против него», — сообщает источник. Отмечается, что курганец решил не идти в депутаты для избежания дальнейшего давления, а также чтобы спокойно заниматься бизнесом и вести личную жизнь без репутационных рисков.
Выборы в Курганскую гордуму состоятся в сентябре. Сейчас партия «Единая Россия» готовит предварительное голосование, которое состоится с 20 по 26 мая. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Ожидается, что другие партии заявят своих кандидатов на выборы в гордуму в июне.
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В Кургане обсуждают, что один из депутатов гордумы отказался идти на второй срок в думу из-за проблем с подрядчиком, который вздумал манипулировать статусом заказчика. Бизнесмен отказался переделывать проблемный проект и запросил еще денег, иначе грозился очернить репутацию депутата. Об этом сообщают источники URA.RU, связанные с местными властями. «Депутат причастен к строительству объекта в Кургане. Однако у него возникли сложности с подрядчиком, который отказывался переделывать проект. Подрядчик требовал еще пять миллионов рублей за правки, намекая, что может использовать положение депутата против него», — сообщает источник. Отмечается, что курганец решил не идти в депутаты для избежания дальнейшего давления, а также чтобы спокойно заниматься бизнесом и вести личную жизнь без репутационных рисков. Выборы в Курганскую гордуму состоятся в сентябре. Сейчас партия «Единая Россия» готовит предварительное голосование, которое состоится с 20 по 26 мая. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Ожидается, что другие партии заявят своих кандидатов на выборы в гордуму в июне.