14 мая 2024

Один из депутатов гордумы Кургана отказался идти на второй срок из-за проблем с подрядчиком. Инсайд

Курганский депутат не будет участвовать в выборах из-за конфликта с подрядчиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, руки
Депутат гордумы отказался идти на второй срок в гордуму из-за проблем с манипулирующим подрядчиком Фото:
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Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

В Кургане обсуждают, что один из депутатов гордумы отказался идти на второй срок в думу из-за проблем с подрядчиком, который вздумал манипулировать статусом заказчика. Бизнесмен отказался переделывать проблемный проект и запросил еще денег, иначе грозился очернить репутацию депутата. Об этом сообщают источники URA.RU, связанные с местными властями.

«Депутат причастен к строительству объекта в Кургане. Однако у него возникли сложности с подрядчиком, который отказывался переделывать проект. Подрядчик требовал еще пять миллионов рублей за правки, намекая, что может использовать положение депутата против него», — сообщает источник. Отмечается, что курганец решил не идти в депутаты для избежания дальнейшего давления, а также чтобы спокойно заниматься бизнесом и вести личную жизнь без репутационных рисков.

Выборы в Курганскую гордуму состоятся в сентябре. Сейчас партия «Единая Россия» готовит предварительное голосование, которое состоится с 20 по 26 мая. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Ожидается, что другие партии заявят своих кандидатов на выборы в гордуму в июне.

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В Кургане обсуждают, что один из депутатов гордумы отказался идти на второй срок в думу из-за проблем с подрядчиком, который вздумал манипулировать статусом заказчика. Бизнесмен отказался переделывать проблемный проект и запросил еще денег, иначе грозился очернить репутацию депутата. Об этом сообщают источники URA.RU, связанные с местными властями. «Депутат причастен к строительству объекта в Кургане. Однако у него возникли сложности с подрядчиком, который отказывался переделывать проект. Подрядчик требовал еще пять миллионов рублей за правки, намекая, что может использовать положение депутата против него», — сообщает источник. Отмечается, что курганец решил не идти в депутаты для избежания дальнейшего давления, а также чтобы спокойно заниматься бизнесом и вести личную жизнь без репутационных рисков. Выборы в Курганскую гордуму состоятся в сентябре. Сейчас партия «Единая Россия» готовит предварительное голосование, которое состоится с 20 по 26 мая. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Ожидается, что другие партии заявят своих кандидатов на выборы в гордуму в июне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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