Один из депутатов гордумы Кургана отказался идти на второй срок из-за проблем с подрядчиком. Инсайд

Курганский депутат не будет участвовать в выборах из-за конфликта с подрядчиком

15 мая 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы отказался идти на второй срок в гордуму из-за проблем с манипулирующим подрядчиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году В Кургане обсуждают, что один из депутатов гордумы отказался идти на второй срок в думу из-за проблем с подрядчиком, который вздумал манипулировать статусом заказчика. Бизнесмен отказался переделывать проблемный проект и запросил еще денег, иначе грозился очернить репутацию депутата. Об этом сообщают источники URA.RU, связанные с местными властями. «Депутат причастен к строительству объекта в Кургане. Однако у него возникли сложности с подрядчиком, который отказывался переделывать проект. Подрядчик требовал еще пять миллионов рублей за правки, намекая, что может использовать положение депутата против него», — сообщает источник. Отмечается, что курганец решил не идти в депутаты для избежания дальнейшего давления, а также чтобы спокойно заниматься бизнесом и вести личную жизнь без репутационных рисков. Выборы в Курганскую гордуму состоятся в сентябре. Сейчас партия «Единая Россия» готовит предварительное голосование, которое состоится с 20 по 26 мая. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Ожидается, что другие партии заявят своих кандидатов на выборы в гордуму в июне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане обсуждают, что один из депутатов гордумы отказался идти на второй срок в думу из-за проблем с подрядчиком, который вздумал манипулировать статусом заказчика. Бизнесмен отказался переделывать проблемный проект и запросил еще денег, иначе грозился очернить репутацию депутата. Об этом сообщают источники URA.RU, связанные с местными властями. «Депутат причастен к строительству объекта в Кургане. Однако у него возникли сложности с подрядчиком, который отказывался переделывать проект. Подрядчик требовал еще пять миллионов рублей за правки, намекая, что может использовать положение депутата против него», — сообщает источник. Отмечается, что курганец решил не идти в депутаты для избежания дальнейшего давления, а также чтобы спокойно заниматься бизнесом и вести личную жизнь без репутационных рисков. Выборы в Курганскую гордуму состоятся в сентябре. Сейчас партия «Единая Россия» готовит предварительное голосование, которое состоится с 20 по 26 мая. Итоги праймериз ЕР будут подведены 29 мая. Ожидается, что другие партии заявят своих кандидатов на выборы в гордуму в июне.