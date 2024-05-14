Властей курганского округа накажут за свалку возле санатория «Озеро Медвежье»

15 мая 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Рядом с санаторием «Озеро Медвежье» нашли свалку мусора (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россельхознадзор вынес предостережение администрации Петуховского округа Курганской области за неправомерное использование земель сельхоз назначения. Участок площадью 5,4 га возле санатория «Озеро Медвежье» оказался заброшенным и заросшим. На нем также заметили несанкционированную свалку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. «Данный участок расположен у санатория „Озеро Медвежье“ в Петуховском округе и должен использоваться для сельскохозяйственного производства, но не обрабатывается и зарастает сорной растительностью. Кроме того, выявлена несанкционированная свалка на площади 1,5 га, а именно захламление части земельного участка бытовым мусором и строительными материалами», — сообщили в Россельхознадзоре. Отмечается, что территория возле санатория захламлена различными стройматериалами и бытовым мусором. Общая площадь свалки составила 1,5 га. Журналисту рассказали, что несоблюдение требований может привести к ухудшению плодородия почвы и распространению вредителей. По информации из ЕГРН, земля принадлежит муниципальному образованию с сентября 2023 года, что делает администрацию округа ответственной за ее состояние. Нарушения Земельного Кодекса РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды» могут привести к серьезным экологическим последствиям. В пресс-службе пояснили, что администрации дали время до 1 июля 2024 года, чтобы очистить участок от сорняков и убрать свалку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россельхознадзор вынес предостережение администрации Петуховского округа Курганской области за неправомерное использование земель сельхоз назначения. Участок площадью 5,4 га возле санатория «Озеро Медвежье» оказался заброшенным и заросшим. На нем также заметили несанкционированную свалку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. «Данный участок расположен у санатория „Озеро Медвежье“ в Петуховском округе и должен использоваться для сельскохозяйственного производства, но не обрабатывается и зарастает сорной растительностью. Кроме того, выявлена несанкционированная свалка на площади 1,5 га, а именно захламление части земельного участка бытовым мусором и строительными материалами», — сообщили в Россельхознадзоре. Отмечается, что территория возле санатория захламлена различными стройматериалами и бытовым мусором. Общая площадь свалки составила 1,5 га. Журналисту рассказали, что несоблюдение требований может привести к ухудшению плодородия почвы и распространению вредителей. По информации из ЕГРН, земля принадлежит муниципальному образованию с сентября 2023 года, что делает администрацию округа ответственной за ее состояние. Нарушения Земельного Кодекса РФ и Федерального закона «Об охране окружающей среды» могут привести к серьезным экологическим последствиям. В пресс-службе пояснили, что администрации дали время до 1 июля 2024 года, чтобы очистить участок от сорняков и убрать свалку.