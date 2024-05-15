Жителей Тюменской области обокрали при покупке брендовой бытовой техники

В Тюменской области появилась новая схема мошенничества — от имени крупных производителей техники рассылаются письма с предложением купить товары с большой скидкой. При оформлении заказа потенциальный покупатель попадает на фишинговый сайт, где с его карты списываются деньги. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Злоумышленники рассылают фишинговые электронные письма от имени крупных российских продавцов бытовой техники с предложением приобрести различные товары по „горячей акции“. Письма оформляются в стиле популярных ритейлеров, имеется кнопка „использовать промокод“ при нажатии на которую происходит автоматический переход на поддельный сайт», — указано в сообщении.
В целях безопасности рекомендуется проверять текст на наличие орфографических ошибок, неправильно написание брендов бытовой техники, призывы к срочной покупке и большие скидки. Ранее URA.RU писало, что в сети появились ложные сообщения о выплатах ко Дню защиты детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюменской области появилась новая схема мошенничества — от имени крупных производителей техники рассылаются письма с предложением купить товары с большой скидкой. При оформлении заказа потенциальный покупатель попадает на фишинговый сайт, где с его карты списываются деньги. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Злоумышленники рассылают фишинговые электронные письма от имени крупных российских продавцов бытовой техники с предложением приобрести различные товары по „горячей акции“. Письма оформляются в стиле популярных ритейлеров, имеется кнопка „использовать промокод“ при нажатии на которую происходит автоматический переход на поддельный сайт», — указано в сообщении. В целях безопасности рекомендуется проверять текст на наличие орфографических ошибок, неправильно написание брендов бытовой техники, призывы к срочной покупке и большие скидки. Ранее URA.RU писало, что в сети появились ложные сообщения о выплатах ко Дню защиты детей.