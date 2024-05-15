15 мая 2024

Жителей Тюменской области обокрали при покупке брендовой бытовой техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Под предлогом покупки бытовой техники с большой скидкой мошенники крадут деньги с карт Фото:

В Тюменской области появилась новая схема мошенничества — от имени крупных производителей техники рассылаются письма с предложением купить товары с большой скидкой. При оформлении заказа потенциальный покупатель попадает на фишинговый сайт, где с его карты списываются деньги. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Злоумышленники рассылают фишинговые электронные письма от имени крупных российских продавцов бытовой техники с предложением приобрести различные товары по „горячей акции“. Письма оформляются в стиле популярных ритейлеров, имеется кнопка „использовать промокод“ при нажатии на которую происходит автоматический переход на поддельный сайт», — указано в сообщении.

В целях безопасности рекомендуется проверять текст на наличие орфографических ошибок, неправильно написание брендов бытовой техники, призывы к срочной покупке и большие скидки. Ранее URA.RU писало, что в сети появились ложные сообщения о выплатах ко Дню защиты детей.

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В Тюменской области появилась новая схема мошенничества — от имени крупных производителей техники рассылаются письма с предложением купить товары с большой скидкой. При оформлении заказа потенциальный покупатель попадает на фишинговый сайт, где с его карты списываются деньги. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Злоумышленники рассылают фишинговые электронные письма от имени крупных российских продавцов бытовой техники с предложением приобрести различные товары по „горячей акции“. Письма оформляются в стиле популярных ритейлеров, имеется кнопка „использовать промокод“ при нажатии на которую происходит автоматический переход на поддельный сайт», — указано в сообщении. В целях безопасности рекомендуется проверять текст на наличие орфографических ошибок, неправильно написание брендов бытовой техники, призывы к срочной покупке и большие скидки. Ранее URA.RU писало, что в сети появились ложные сообщения о выплатах ко Дню защиты детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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