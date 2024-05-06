06 мая 2024

В Тюмени в соцсетях расходится ложная информация о выплатах ко Дню защиты детей

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В соцсетях появились посты с фейковой инструкцией получения денег в преддверии праздника Фото:

Власти Тюменской области опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей. Об этом сообщается в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Ранее в соцсетях появились посты с фейковой инструкцией получения денег в преддверии праздника.

«Осторожно: мошенники! В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о выплатах к Дню защиты детей. В комментариях к таким постам размещаются ссылки на подозрительные ресурсы, перейдя по которым, пользователи могут стать жертвами мошенников», — сообщили в инфоцентре.

Отмечается, что выплаты к празднику не будут производиться. Тюменцев призвали быть внимательнее.

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Власти Тюменской области опровергли информацию о выплатах ко Дню защиты детей. Об этом сообщается в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Ранее в соцсетях появились посты с фейковой инструкцией получения денег в преддверии праздника. «Осторожно: мошенники! В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о выплатах к Дню защиты детей. В комментариях к таким постам размещаются ссылки на подозрительные ресурсы, перейдя по которым, пользователи могут стать жертвами мошенников», — сообщили в инфоцентре. Отмечается, что выплаты к празднику не будут производиться. Тюменцев призвали быть внимательнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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