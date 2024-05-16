Стрелявший в премьера Словакии Фицо заявил, что не собирался его убивать

Мужчина, покусившийся на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признался, что не собирался его убивать, а хотел лишь навредить. Об этом сообщает местный телеканал Markiza.
«Стрелявший рассказал полицейским, что нападение спланировал за несколько дней. Премьеру планировал навредить, но убивать его якобы не хотел», — говорится в материале телеканала, передает РИА Новости.
Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Мужчина совершил несколько выстрелов, попав премьеру в область груди и брюшной полости. На обнародованных кадрах видно, как нападавший вышел из толпы и произвел несколько выстрелов. Фицо ввели в искусственную кому, его готовят к ряду операций. Нападавшему грозит пожизненное заключение.
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