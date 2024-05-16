Стрелявший в премьера Словакии Фицо заявил, что не собирался его убивать

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Нападавший произвел несколько выстрелов в Фицо, но якобы не собирался его убивать Фото:
новость из сюжета
В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

Мужчина, покусившийся на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признался, что не собирался его убивать, а хотел лишь навредить. Об этом сообщает местный телеканал Markiza.

«Стрелявший рассказал полицейским, что нападение спланировал за несколько дней. Премьеру планировал навредить, но убивать его якобы не хотел», — говорится в материале телеканала, передает РИА Новости.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Мужчина совершил несколько выстрелов, попав премьеру в область груди и брюшной полости. На обнародованных кадрах видно, как нападавший вышел из толпы и произвел несколько выстрелов. Фицо ввели в искусственную кому, его готовят к ряду операций. Нападавшему грозит пожизненное заключение.

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Мужчина, покусившийся на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признался, что не собирался его убивать, а хотел лишь навредить. Об этом сообщает местный телеканал Markiza. «Стрелявший рассказал полицейским, что нападение спланировал за несколько дней. Премьеру планировал навредить, но убивать его якобы не хотел», — говорится в материале телеканала, передает РИА Новости. Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Мужчина совершил несколько выстрелов, попав премьеру в область груди и брюшной полости. На обнародованных кадрах видно, как нападавший вышел из толпы и произвел несколько выстрелов. Фицо ввели в искусственную кому, его готовят к ряду операций. Нападавшему грозит пожизненное заключение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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