Стрелявший в премьера Словакии Фицо заявил, что не собирался его убивать

16 мая 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Мужчина, покусившийся на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, признался, что не собирался его убивать, а хотел лишь навредить. Об этом сообщает местный телеканал Markiza. «Стрелявший рассказал полицейским, что нападение спланировал за несколько дней. Премьеру планировал навредить, но убивать его якобы не хотел», — говорится в материале телеканала, передает РИА Новости. Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая. Мужчина совершил несколько выстрелов, попав премьеру в область груди и брюшной полости. На обнародованных кадрах видно, как нападавший вышел из толпы и произвел несколько выстрелов. Фицо ввели в искусственную кому, его готовят к ряду операций. Нападавшему грозит пожизненное заключение.