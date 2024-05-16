Чем запомнился замглавы Кургана Медведев, ушедший в отставку

16 мая 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Роман Медведев ушел с должности замглавы города и директора департамента ЖКХ 16 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Замглавы города Курган, директор департамента ЖКХ Роман Медведев ушел в отставку по собственному желанию после четырех лет работы в администрации. За это время ему пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями, такими как масштабные пожары 2023 года и рекордный паводок 2024 года. Кроме того, он активно занимался проблемами города и контролировал работу УК мэрии «Прометей», отвечающую за аварийный жилой фонд. URA.RU собрало информацию о том, чем чиновник запомнился на посту. Лично контролировал проблемные объекты и выезжал на места ЧП Во время масштабных майских пожаров в 2023 году Роман Медведев работал по ликвидации пожаров в статусе директора департамента ЖКХ мэрии Кургана. Также он был на рабочих выездах на местах пожара и других ЧП в микрорайонах города. С комиссией замглавы лично выезжал с проверкой аварийных домов. В апреле 2024 года чиновник контролировал работы по предотвращению и ликвидации паводка. Его видели на затопленных территориях, где под его руководством пробурили сотни скважин, чтобы увеличить впитываемость почвы в пойме реки Тобол. Взял под контроль управкомпанию мэрии «Прометей», отвечающую за проблемный жилой фонд Медведев курировал УК администрации Кургана МУП «Прометей», у которой на балансе находятся одни из самых тяжелых и проблемных жилых объектов, требующих постоянного внимания департамента. Список ремонтируемых домов начал постепенно пополняться. В некоторых из них были заменены канализация, водоснабжение, электроснабжение и система отопления. Также, во время того, как Медведев руководил департаментом, «Прометею» в 2023 году были выделены средства от правительства региона в размере 15 млн рублей и дополнительно переданы 50 млн рублей в 2024 году. Неудачи с ремонтом канализационных систем в городе Политическими источниками URA.RU отмечалось, что у правительства Курганской области возникали замечания к работе департамента ЖКХ городской администрации и его директора Медведева из-за канализаций-долгостроев в Кургане. Также не раз его критиковали на думе. В Восточном микрорайоне не подключенными к канализации стоимостью более 100 млн рублей, остаются жители десятков домов. Чиновник объяснял проблемы с объектами тем, что проект сложный, из-за чего после запуска возникли замечания к его работе. Отмечалось, что проблемы должны решиться до конца 2024 года. Ранее URA.RU писало, что Медведев 16 мая подписал заявление на увольнение. По данным источников агентства, он не сработался с новым руководством и планирует перейти на другую работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы города Курган, директор департамента ЖКХ Роман Медведев ушел в отставку по собственному желанию после четырех лет работы в администрации. За это время ему пришлось столкнуться с тяжелыми испытаниями, такими как масштабные пожары 2023 года и рекордный паводок 2024 года. Кроме того, он активно занимался проблемами города и контролировал работу УК мэрии «Прометей», отвечающую за аварийный жилой фонд. URA.RU собрало информацию о том, чем чиновник запомнился на посту. Во время масштабных майских пожаров в 2023 году Роман Медведев работал по ликвидации пожаров в статусе директора департамента ЖКХ мэрии Кургана. Также он был на рабочих выездах на местах пожара и других ЧП в микрорайонах города. С комиссией замглавы лично выезжал с проверкой аварийных домов. В апреле 2024 года чиновник контролировал работы по предотвращению и ликвидации паводка. Его видели на затопленных территориях, где под его руководством пробурили сотни скважин, чтобы увеличить впитываемость почвы в пойме реки Тобол. Медведев курировал УК администрации Кургана МУП «Прометей», у которой на балансе находятся одни из самых тяжелых и проблемных жилых объектов, требующих постоянного внимания департамента. Список ремонтируемых домов начал постепенно пополняться. В некоторых из них были заменены канализация, водоснабжение, электроснабжение и система отопления. Также, во время того, как Медведев руководил департаментом, «Прометею» в 2023 году были выделены средства от правительства региона в размере 15 млн рублей и дополнительно переданы 50 млн рублей в 2024 году. Политическими источниками URA.RU отмечалось, что у правительства Курганской области возникали замечания к работе департамента ЖКХ городской администрации и его директора Медведева из-за канализаций-долгостроев в Кургане. Также не раз его критиковали на думе. В Восточном микрорайоне не подключенными к канализации стоимостью более 100 млн рублей, остаются жители десятков домов. Чиновник объяснял проблемы с объектами тем, что проект сложный, из-за чего после запуска возникли замечания к его работе. Отмечалось, что проблемы должны решиться до конца 2024 года. Ранее URA.RU писало, что Медведев 16 мая подписал заявление на увольнение. По данным источников агентства, он не сработался с новым руководством и планирует перейти на другую работу.