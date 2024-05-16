Шумков раскрыл, сколько дорог отремонтируют в Шадринске. Фото

Шумков: в Шадринске отремонтируют 15 километров дорог
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В Шадринске запланирован масштабный ремонт дорог (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) планируется отремонтировать 15 км дорог и завершить капремонт моста. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Проводим выездное заседание областного правительства в Шадринске по основным вопросам развития города. Планируется ремонт 15 км дорог и завершение капремонта моста через реку Канаш в Хлызово», — пояснил в посте Шумков.

По словам губернатора, в Шадринске завершается строительство новой школы на 1100 мест, продолжается расчистка русла Исети. Шумков уточнил, что в городе одновременно ремонтируется еще восемь школ.

Ранее на строительство школы на 1100 мест в Шадринске власти дополнительно направили около 20 миллионов рублей. Средства пошли на монтаж системы отопления и установку пожарной сигнализации.

В Шадринске прошло выездное заседание областного правительства по вопросам благоустройства города
В Шадринске прошло выездное заседание областного правительства по вопросам благоустройства города
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В Шадринске (Курганская область) планируется отремонтировать 15 км дорог и завершить капремонт моста. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Проводим выездное заседание областного правительства в Шадринске по основным вопросам развития города. Планируется ремонт 15 км дорог и завершение капремонта моста через реку Канаш в Хлызово», — пояснил в посте Шумков. По словам губернатора, в Шадринске завершается строительство новой школы на 1100 мест, продолжается расчистка русла Исети. Шумков уточнил, что в городе одновременно ремонтируется еще восемь школ. Ранее на строительство школы на 1100 мест в Шадринске власти дополнительно направили около 20 миллионов рублей. Средства пошли на монтаж системы отопления и установку пожарной сигнализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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