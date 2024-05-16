Шумков раскрыл, сколько дорог отремонтируют в Шадринске. Фото

Шумков: в Шадринске отремонтируют 15 километров дорог

16 мая 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

В Шадринске запланирован масштабный ремонт дорог (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринске (Курганская область) планируется отремонтировать 15 км дорог и завершить капремонт моста. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Проводим выездное заседание областного правительства в Шадринске по основным вопросам развития города. Планируется ремонт 15 км дорог и завершение капремонта моста через реку Канаш в Хлызово», — пояснил в посте Шумков. По словам губернатора, в Шадринске завершается строительство новой школы на 1100 мест, продолжается расчистка русла Исети. Шумков уточнил, что в городе одновременно ремонтируется еще восемь школ. Ранее на строительство школы на 1100 мест в Шадринске власти дополнительно направили около 20 миллионов рублей. Средства пошли на монтаж системы отопления и установку пожарной сигнализации. В Шадринске прошло выездное заседание областного правительства по вопросам благоустройства города telegram-канал Вадима Шумкова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске (Курганская область) планируется отремонтировать 15 км дорог и завершить капремонт моста. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Проводим выездное заседание областного правительства в Шадринске по основным вопросам развития города. Планируется ремонт 15 км дорог и завершение капремонта моста через реку Канаш в Хлызово», — пояснил в посте Шумков. По словам губернатора, в Шадринске завершается строительство новой школы на 1100 мест, продолжается расчистка русла Исети. Шумков уточнил, что в городе одновременно ремонтируется еще восемь школ. Ранее на строительство школы на 1100 мест в Шадринске власти дополнительно направили около 20 миллионов рублей. Средства пошли на монтаж системы отопления и установку пожарной сигнализации.