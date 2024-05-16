В Шадринске (Курганская область) планируется отремонтировать 15 км дорог и завершить капремонт моста. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Проводим выездное заседание областного правительства в Шадринске по основным вопросам развития города. Планируется ремонт 15 км дорог и завершение капремонта моста через реку Канаш в Хлызово», — пояснил в посте Шумков.
По словам губернатора, в Шадринске завершается строительство новой школы на 1100 мест, продолжается расчистка русла Исети. Шумков уточнил, что в городе одновременно ремонтируется еще восемь школ.
Ранее на строительство школы на 1100 мест в Шадринске власти дополнительно направили около 20 миллионов рублей. Средства пошли на монтаж системы отопления и установку пожарной сигнализации.
В Шадринске прошло выездное заседание областного правительства по вопросам благоустройства города
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Шадринске (Курганская область) планируется отремонтировать 15 км дорог и завершить капремонт моста. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Проводим выездное заседание областного правительства в Шадринске по основным вопросам развития города. Планируется ремонт 15 км дорог и завершение капремонта моста через реку Канаш в Хлызово», — пояснил в посте Шумков. По словам губернатора, в Шадринске завершается строительство новой школы на 1100 мест, продолжается расчистка русла Исети. Шумков уточнил, что в городе одновременно ремонтируется еще восемь школ. Ранее на строительство школы на 1100 мест в Шадринске власти дополнительно направили около 20 миллионов рублей. Средства пошли на монтаж системы отопления и установку пожарной сигнализации.