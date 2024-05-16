16 мая 2024

Курганцы пожаловались на установку качелей в опасном месте у ТЦ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы заметили качели в опасном месте (архивное фото) Фото:

В Заозерном микрорайоне Кургана монтируют качели у Стройсельхозторга, где фуры товар привозят и разворачиваются. Место для детских развлечений явно небезопасное. Об этом сообщила в комментарии на странице группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» одна из горожанок.

«Напротив Стройсельхозторга в Заозерном устанавливают качели. Место небезопасное, там машины и фургоны с товаром приезжают и разворачиваются. Как бы детишек потом не задавили», — говорится в сообщении, к которому жительница Кургана прикрепила фото.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане возле Зауральского торгового дома (ЦУМ) установили новые качели. Само основание их деревянное, а цвет — оранжевый.

В Кургане ставят качели рядом с торговым центром
В Кургане ставят качели рядом с торговым центром
Фото:

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В Заозерном микрорайоне Кургана монтируют качели у Стройсельхозторга, где фуры товар привозят и разворачиваются. Место для детских развлечений явно небезопасное. Об этом сообщила в комментарии на странице группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» одна из горожанок. «Напротив Стройсельхозторга в Заозерном устанавливают качели. Место небезопасное, там машины и фургоны с товаром приезжают и разворачиваются. Как бы детишек потом не задавили», — говорится в сообщении, к которому жительница Кургана прикрепила фото. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в Кургане возле Зауральского торгового дома (ЦУМ) установили новые качели. Само основание их деревянное, а цвет — оранжевый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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