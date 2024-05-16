В Заозерном микрорайоне Кургана монтируют качели у Стройсельхозторга, где фуры товар привозят и разворачиваются. Место для детских развлечений явно небезопасное. Об этом сообщила в комментарии на странице группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» одна из горожанок.
«Напротив Стройсельхозторга в Заозерном устанавливают качели. Место небезопасное, там машины и фургоны с товаром приезжают и разворачиваются. Как бы детишек потом не задавили», — говорится в сообщении, к которому жительница Кургана прикрепила фото.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане возле Зауральского торгового дома (ЦУМ) установили новые качели. Само основание их деревянное, а цвет — оранжевый.
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В Заозерном микрорайоне Кургана монтируют качели у Стройсельхозторга, где фуры товар привозят и разворачиваются. Место для детских развлечений явно небезопасное. Об этом сообщила в комментарии на странице группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» одна из горожанок. «Напротив Стройсельхозторга в Заозерном устанавливают качели. Место небезопасное, там машины и фургоны с товаром приезжают и разворачиваются. Как бы детишек потом не задавили», — говорится в сообщении, к которому жительница Кургана прикрепила фото. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в Кургане возле Зауральского торгового дома (ЦУМ) установили новые качели. Само основание их деревянное, а цвет — оранжевый.