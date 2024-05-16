Курганцы пожаловались на установку качелей в опасном месте у ТЦ. Фото

17 мая 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Курганцы заметили качели в опасном месте (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Заозерном микрорайоне Кургана монтируют качели у Стройсельхозторга, где фуры товар привозят и разворачиваются. Место для детских развлечений явно небезопасное. Об этом сообщила в комментарии на странице группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» одна из горожанок. «Напротив Стройсельхозторга в Заозерном устанавливают качели. Место небезопасное, там машины и фургоны с товаром приезжают и разворачиваются. Как бы детишек потом не задавили», — говорится в сообщении, к которому жительница Кургана прикрепила фото. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в Кургане возле Зауральского торгового дома (ЦУМ) установили новые качели. Само основание их деревянное, а цвет — оранжевый. В Кургане ставят качели рядом с торговым центром паблик «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Заозерном микрорайоне Кургана монтируют качели у Стройсельхозторга, где фуры товар привозят и разворачиваются. Место для детских развлечений явно небезопасное. Об этом сообщила в комментарии на странице группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» одна из горожанок. «Напротив Стройсельхозторга в Заозерном устанавливают качели. Место небезопасное, там машины и фургоны с товаром приезжают и разворачиваются. Как бы детишек потом не задавили», — говорится в сообщении, к которому жительница Кургана прикрепила фото. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в Кургане возле Зауральского торгового дома (ЦУМ) установили новые качели. Само основание их деревянное, а цвет — оранжевый.