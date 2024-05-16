16 мая 2024

Губернатор Шумков раскритиковал работу регоператора, который не убрал мусор

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Силуанова. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков попросил из-за неубранного мусора «поправить регоператору остроту зрения» Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков возмутился из-за того, что представители регоператора «Чистый город» не убрали в микрорайоне Глинки мусор, оставшийся после паводка. О своем недовольстве глава региона написал в личном telegram-канале.

«Ночью проехали по Глинкам. Много мусора после паводка, который сносится гражданами к обочине и контейнерным площадкам и не убирается», — сообщил Шумков.

Глава региона попросил представителей администрации и прокуратуры «поправить регоператору остроту зрения». Также он поручил сделать вывоз мусора стабильным и при необходимости добавить новые машины.

В апреле читатели URA.RU сообщали, что студентов университетов, колледжей и техникумов заставляли убирать мусор во дворах. Представители областного департамента образования объясняли, что в рамках акции «Рука добра» студенты на добровольной основе выходили наводить порядок на территориях, где вода уже ушла после паводка.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков возмутился из-за того, что представители регоператора «Чистый город» не убрали в микрорайоне Глинки мусор, оставшийся после паводка. О своем недовольстве глава региона написал в личном telegram-канале. «Ночью проехали по Глинкам. Много мусора после паводка, который сносится гражданами к обочине и контейнерным площадкам и не убирается», — сообщил Шумков. Глава региона попросил представителей администрации и прокуратуры «поправить регоператору остроту зрения». Также он поручил сделать вывоз мусора стабильным и при необходимости добавить новые машины. В апреле читатели URA.RU сообщали, что студентов университетов, колледжей и техникумов заставляли убирать мусор во дворах. Представители областного департамента образования объясняли, что в рамках акции «Рука добра» студенты на добровольной основе выходили наводить порядок на территориях, где вода уже ушла после паводка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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