Губернатор Шумков раскритиковал работу регоператора, который не убрал мусор

Губернатор Курганской области Вадим Шумков возмутился из-за того, что представители регоператора «Чистый город» не убрали в микрорайоне Глинки мусор, оставшийся после паводка. О своем недовольстве глава региона написал в личном telegram-канале.
«Ночью проехали по Глинкам. Много мусора после паводка, который сносится гражданами к обочине и контейнерным площадкам и не убирается», — сообщил Шумков.
Глава региона попросил представителей администрации и прокуратуры «поправить регоператору остроту зрения». Также он поручил сделать вывоз мусора стабильным и при необходимости добавить новые машины.
В апреле читатели URA.RU сообщали, что студентов университетов, колледжей и техникумов заставляли убирать мусор во дворах. Представители областного департамента образования объясняли, что в рамках акции «Рука добра» студенты на добровольной основе выходили наводить порядок на территориях, где вода уже ушла после паводка.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков возмутился из-за того, что представители регоператора «Чистый город» не убрали в микрорайоне Глинки мусор, оставшийся после паводка. О своем недовольстве глава региона написал в личном telegram-канале. «Ночью проехали по Глинкам. Много мусора после паводка, который сносится гражданами к обочине и контейнерным площадкам и не убирается», — сообщил Шумков. Глава региона попросил представителей администрации и прокуратуры «поправить регоператору остроту зрения». Также он поручил сделать вывоз мусора стабильным и при необходимости добавить новые машины. В апреле читатели URA.RU сообщали, что студентов университетов, колледжей и техникумов заставляли убирать мусор во дворах. Представители областного департамента образования объясняли, что в рамках акции «Рука добра» студенты на добровольной основе выходили наводить порядок на территориях, где вода уже ушла после паводка.