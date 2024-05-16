16 мая 2024

Моор и глава Минобрнауки Валерий Фальков обсудили тюменский мегапроект

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Валерия Фальков приехал с рабочим визитом в Тюмень на встречу с губернатором Моором
Валерия Фальков приехал с рабочим визитом в Тюмень на встречу с губернатором Моором Фото:

Губернатор Александр Моор и глава Минобрнауки Валерий Фальков обсудили строительство межвузовского кампуса. О встрече отчитался глава региона в своем telegram-канале.

«Провели рабочую встречу. В Тюменской области много стратегических проектов в сфере образования. Главный из них — межвузовский кампус, который мы строим в рамках нацпроекта «Наука и университеты»», – сообщил губернатор.

Александр Моор также поздравил Валерия Фалькова с назначением на пост Министра науки и высшего образования. Министр сохранил свою должность после оглашения состава нового правительства РФ.

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Губернатор Александр Моор и глава Минобрнауки Валерий Фальков обсудили строительство межвузовского кампуса. О встрече отчитался глава региона в своем telegram-канале. «Провели рабочую встречу. В Тюменской области много стратегических проектов в сфере образования. Главный из них — межвузовский кампус, который мы строим в рамках нацпроекта «Наука и университеты»», – сообщил губернатор. Александр Моор также поздравил Валерия Фалькова с назначением на пост Министра науки и высшего образования. Министр сохранил свою должность после оглашения состава нового правительства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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