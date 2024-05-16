Моор и глава Минобрнауки Валерий Фальков обсудили тюменский мегапроект

Валерия Фальков приехал с рабочим визитом в Тюмень на встречу с губернатором Моором
Губернатор Александр Моор и глава Минобрнауки Валерий Фальков обсудили строительство межвузовского кампуса. О встрече отчитался глава региона в своем telegram-канале.
«Провели рабочую встречу. В Тюменской области много стратегических проектов в сфере образования. Главный из них — межвузовский кампус, который мы строим в рамках нацпроекта «Наука и университеты»», – сообщил губернатор.
Александр Моор также поздравил Валерия Фалькова с назначением на пост Министра науки и высшего образования. Министр сохранил свою должность после оглашения состава нового правительства РФ.
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