Выходец из Тюмени Фальков сохранится в новом составе правительства

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков (выходец из Тюмени) попал в новый состав правительства РФ. Его кандидатуру на рассмотрение Госдумы внес премьер-министр Михаил Мишустин.
«Свой пост в новом составе правительства, как предполагается, сохранит Валерий Фальков (Минобрнауки)», — передает пресс-служба правительства на официальном сайте. Документ на рассмотрение Госдумы внес Мишустин.
Валерий Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. Он был назначен министром науки и высшего образования в 2020 году.
Ранее URA.RU сообщало, что Фальков не только сохранит кресло министра науки и высшего образования после выборов президента, но и усилится. По словам нескольких высокопоставленных источников URA.RU, авторитет министра подтверждает и то, что на послании президента он сидел во втором ряду.
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Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков (выходец из Тюмени) попал в новый состав правительства РФ. Его кандидатуру на рассмотрение Госдумы внес премьер-министр Михаил Мишустин. «Свой пост в новом составе правительства, как предполагается, сохранит Валерий Фальков (Минобрнауки)», — передает пресс-служба правительства на официальном сайте. Документ на рассмотрение Госдумы внес Мишустин. Валерий Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. Он был назначен министром науки и высшего образования в 2020 году. Ранее URA.RU сообщало, что Фальков не только сохранит кресло министра науки и высшего образования после выборов президента, но и усилится. По словам нескольких высокопоставленных источников URA.RU, авторитет министра подтверждает и то, что на послании президента он сидел во втором ряду.