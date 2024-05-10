Выходец из Тюмени Фальков сохранится в новом составе правительства

Глава Минобрнауки РФ Фальков сохранится в новом составе правительства

11 мая 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Фальков сохранится в должности министра науки и высшего образования Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков (выходец из Тюмени) попал в новый состав правительства РФ. Его кандидатуру на рассмотрение Госдумы внес премьер-министр Михаил Мишустин. «Свой пост в новом составе правительства, как предполагается, сохранит Валерий Фальков (Минобрнауки)», — передает пресс-служба правительства на официальном сайте. Документ на рассмотрение Госдумы внес Мишустин. Валерий Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. Он был назначен министром науки и высшего образования в 2020 году. Ранее URA.RU сообщало, что Фальков не только сохранит кресло министра науки и высшего образования после выборов президента, но и усилится. По словам нескольких высокопоставленных источников URA.RU, авторитет министра подтверждает и то, что на послании президента он сидел во втором ряду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков (выходец из Тюмени) попал в новый состав правительства РФ. Его кандидатуру на рассмотрение Госдумы внес премьер-министр Михаил Мишустин. «Свой пост в новом составе правительства, как предполагается, сохранит Валерий Фальков (Минобрнауки)», — передает пресс-служба правительства на официальном сайте. Документ на рассмотрение Госдумы внес Мишустин. Валерий Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. Он был назначен министром науки и высшего образования в 2020 году. Ранее URA.RU сообщало, что Фальков не только сохранит кресло министра науки и высшего образования после выборов президента, но и усилится. По словам нескольких высокопоставленных источников URA.RU, авторитет министра подтверждает и то, что на послании президента он сидел во втором ряду.