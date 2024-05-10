10 мая 2024

Выходец из Тюмени Фальков сохранится в новом составе правительства

Глава Минобрнауки РФ Фальков сохранится в новом составе правительства
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург, фальков валерий
Фальков сохранится в должности министра науки и высшего образования Фото:
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Смена правительства в России-2024

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков (выходец из Тюмени) попал в новый состав правительства РФ. Его кандидатуру на рассмотрение Госдумы внес премьер-министр Михаил Мишустин.

«Свой пост в новом составе правительства, как предполагается, сохранит Валерий Фальков (Минобрнауки)», — передает пресс-служба правительства на официальном сайте. Документ на рассмотрение Госдумы внес Мишустин.

Валерий Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. Он был назначен министром науки и высшего образования в 2020 году.

Ранее URA.RU сообщало, что Фальков не только сохранит кресло министра науки и высшего образования после выборов президента, но и усилится. По словам нескольких высокопоставленных источников URA.RU, авторитет министра подтверждает и то, что на послании президента он сидел во втором ряду.

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Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков (выходец из Тюмени) попал в новый состав правительства РФ. Его кандидатуру на рассмотрение Госдумы внес премьер-министр Михаил Мишустин. «Свой пост в новом составе правительства, как предполагается, сохранит Валерий Фальков (Минобрнауки)», — передает пресс-служба правительства на официальном сайте. Документ на рассмотрение Госдумы внес Мишустин. Валерий Фальков был ректором Тюменского государственного университета и депутатом Тюменской областной думы. Он был назначен министром науки и высшего образования в 2020 году. Ранее URA.RU сообщало, что Фальков не только сохранит кресло министра науки и высшего образования после выборов президента, но и усилится. По словам нескольких высокопоставленных источников URA.RU, авторитет министра подтверждает и то, что на послании президента он сидел во втором ряду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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