Депутат Госдумы Соболев: при полной мобилизации отсрочек не будет

17 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Призыв при полной мобилизации должен касаться и новых граждан РФ, в частности из Средней Азии, считает Виктор Соболев Фото: Роман Наумов © URA.RU В случае полной мобилизации, что считается уже войной, отсрочек от службы в армии в России не будет. Бронь коснется только работников тыла, кто занят в производстве военной техники, в области обеспечения продовольственной безопасности. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (2003 год) Виктор Соболев. Ранее комитет Госдумы по обороне порекомендовал отклонить проект «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Он касался предоставления отсрочки для отцов троих детей. «У нас была частичная мобилизация (21 сентября 2022 года). А вообще мобилизация [полная] — это война. И там уже не будут смотреть на количество детей. Там нужны военно-обученные мобилизационные ресурсы, в том числе и те, кто недавно стали гражданами России, — из Средней Азии, Казахстана. У них точно больше трех детей. И иначе они получат полный карт-бланш. Поэтому мобилизация в случае войны — это мобилизация. Никаких отсрочек тут быть не может. Иначе мы значительно уменьшим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому», — объяснил Виктор Соболев. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что освобождение от службы в армии в случае полной мобилизации автоматически коснется работников военно-промышленного комплекса. «Отсрочки получат, кто имеют бронь. Там будут только те, кто нужен в тылу для производства прежде всего военной техники, для поддержания на должном уровне нашей промышленности, танкостроительной, электронной, и для обеспечения продовольственной безопасности. Они будут, безусловно, освобождены», — отметил Соболев. Новость по теме В России анонсировали изменения в закон о мобилизации Генерал-лейтенант добавил, что тему об отклонении проекта по отсрочке для отцов троих детей был озвучен в рамках других, в частности, касающихся замены тех, кто попал под частичную мобилизацию. «Просто поднимают депутаты различные вопросы. Есть даже такие, что не пора ли нам заменить тех, кто попал под частичную мобилизацию. Но сейчас мы готовимся к серьезным наступательным действиям, ведем их. Как можно вдруг взять заменить 300 тысяч обученных людей, обстрелянных, на необученных. Это будет с одной стороны полный провал, а с другой, как это в обществе будет воспринято. Многие из 300 тысяч, которые были призваны по частичной мобилизации, заключили контракты с Минобороны РФ. Они имеют право на два отпуска в году. Этих военнослужащих из зоны СВО можно часто встретить едущих в отпуск. Те частично мобилизованные, у кого есть дети —инвалиды, трое и более детей, их различными поправками давно освободили от службы. Это около 50 тысяч человек, может быть даже больше», — рассказал он. Экс-командующий 58-й армией также напомнил, что сейчас Генштаб России и Минобороны полностью выполняют план по численности ВС РФ в зоне СВО. «Мы сейчас увеличиваем армию, набираем военнослужащих добровольно по контракту. Не путать с добровольцами. Другие у них контракты и они не военнослужащие. Люди добровольно идут на контрактную службу, и пока те планы, которые есть в Генштабе, у Минобороны РФ, они выполняются», — подытожил Соболев. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизации в России не будет. Он подчеркнул, что мобилизация общества, о которой ранее сказал новый министр обороны Андрей Белоусов, не имеет отношения к службе в армии. Российская армия сейчас ведет наступление в Харьковской области. По словам президента РФ Владимира Путина, такую ситуацию на фронте создал сам Киев. Россия вынуждена подготовить санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода. Планов брать Харьков на сегодняшний день у РФ нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае полной мобилизации, что считается уже войной, отсрочек от службы в армии в России не будет. Бронь коснется только работников тыла, кто занят в производстве военной техники, в области обеспечения продовольственной безопасности. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (2003 год) Виктор Соболев. Ранее комитет Госдумы по обороне порекомендовал отклонить проект «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Он касался предоставления отсрочки для отцов троих детей. «У нас была частичная мобилизация (21 сентября 2022 года). А вообще мобилизация [полная] — это война. И там уже не будут смотреть на количество детей. Там нужны военно-обученные мобилизационные ресурсы, в том числе и те, кто недавно стали гражданами России, — из Средней Азии, Казахстана. У них точно больше трех детей. И иначе они получат полный карт-бланш. Поэтому мобилизация в случае войны — это мобилизация. Никаких отсрочек тут быть не может. Иначе мы значительно уменьшим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому», — объяснил Виктор Соболев. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что освобождение от службы в армии в случае полной мобилизации автоматически коснется работников военно-промышленного комплекса. Генерал-лейтенант добавил, что тему об отклонении проекта по отсрочке для отцов троих детей был озвучен в рамках других, в частности, касающихся замены тех, кто попал под частичную мобилизацию. «Просто поднимают депутаты различные вопросы. Есть даже такие, что не пора ли нам заменить тех, кто попал под частичную мобилизацию. Но сейчас мы готовимся к серьезным наступательным действиям, ведем их. Как можно вдруг взять заменить 300 тысяч обученных людей, обстрелянных, на необученных. Это будет с одной стороны полный провал, а с другой, как это в обществе будет воспринято. Многие из 300 тысяч, которые были призваны по частичной мобилизации, заключили контракты с Минобороны РФ. Они имеют право на два отпуска в году. Этих военнослужащих из зоны СВО можно часто встретить едущих в отпуск. Те частично мобилизованные, у кого есть дети —инвалиды, трое и более детей, их различными поправками давно освободили от службы. Это около 50 тысяч человек, может быть даже больше», — рассказал он. Экс-командующий 58-й армией также напомнил, что сейчас Генштаб России и Минобороны полностью выполняют план по численности ВС РФ в зоне СВО. «Мы сейчас увеличиваем армию, набираем военнослужащих добровольно по контракту. Не путать с добровольцами. Другие у них контракты и они не военнослужащие. Люди добровольно идут на контрактную службу, и пока те планы, которые есть в Генштабе, у Минобороны РФ, они выполняются», — подытожил Соболев. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизации в России не будет. Он подчеркнул, что мобилизация общества, о которой ранее сказал новый министр обороны Андрей Белоусов, не имеет отношения к службе в армии. Российская армия сейчас ведет наступление в Харьковской области. По словам президента РФ Владимира Путина, такую ситуацию на фронте создал сам Киев. Россия вынуждена подготовить санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода. Планов брать Харьков на сегодняшний день у РФ нет.