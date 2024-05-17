Шумков успокоил фронтовиков, которые переживают, что не получат помощь из-за паводка

На следующей недели из Курганской области для нужд фронта передадут партию дронов, продуктов и средств защиты. Сразу после этого начнется формирование следующей посылки, рассказал губернатор региона Вадим Шумков. Он отметил, что получает много сообщений из зоны конфликта. Военнослужащие переживают, что про них забыли из-за проблем с паводком.
«Получаем запросы от наших ребят, участвующих в СВО. Конечно, мы не приостановили поддержку из-за паводка. Поддерживали и продолжим поддерживать. Подход тот же. На следующей неделе отправляем очередной груз с квадрокоптерами, средствами защиты и продуктами питания. И сразу начинаем формировать еще один», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
Ранне в представителе области по случаю Дня семьи решили вручить почти 900 жителям региона, чьи дома пострадали от паводка, сертификаты на покупку стройматериалов. Среди получателей поддержки — близкие родственники участников спецоперации.
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На следующей недели из Курганской области для нужд фронта передадут партию дронов, продуктов и средств защиты. Сразу после этого начнется формирование следующей посылки, рассказал губернатор региона Вадим Шумков. Он отметил, что получает много сообщений из зоны конфликта. Военнослужащие переживают, что про них забыли из-за проблем с паводком. «Получаем запросы от наших ребят, участвующих в СВО. Конечно, мы не приостановили поддержку из-за паводка. Поддерживали и продолжим поддерживать. Подход тот же. На следующей неделе отправляем очередной груз с квадрокоптерами, средствами защиты и продуктами питания. И сразу начинаем формировать еще один», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранне в представителе области по случаю Дня семьи решили вручить почти 900 жителям региона, чьи дома пострадали от паводка, сертификаты на покупку стройматериалов. Среди получателей поддержки — близкие родственники участников спецоперации.