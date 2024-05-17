Шумков успокоил фронтовиков, которые переживают, что не получат помощь из-за паводка

Губернатор Шумков: на СВО оправят крупные партии дронов, еды и средств защиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
В ближайшие дни из региона направят очередную помощь для бойцов СВО, заявил Вадим Шумков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На следующей недели из Курганской области для нужд фронта передадут партию дронов, продуктов и средств защиты. Сразу после этого начнется формирование следующей посылки, рассказал губернатор региона Вадим Шумков. Он отметил, что получает много сообщений из зоны конфликта. Военнослужащие переживают, что про них забыли из-за проблем с паводком.

«Получаем запросы от наших ребят, участвующих в СВО. Конечно, мы не приостановили поддержку из-за паводка. Поддерживали и продолжим поддерживать. Подход тот же. На следующей неделе отправляем очередной груз с квадрокоптерами, средствами защиты и продуктами питания. И сразу начинаем формировать еще один», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Ранне в представителе области по случаю Дня семьи решили вручить почти 900 жителям региона, чьи дома пострадали от паводка, сертификаты на покупку стройматериалов. Среди получателей поддержки — близкие родственники участников спецоперации.

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На следующей недели из Курганской области для нужд фронта передадут партию дронов, продуктов и средств защиты. Сразу после этого начнется формирование следующей посылки, рассказал губернатор региона Вадим Шумков. Он отметил, что получает много сообщений из зоны конфликта. Военнослужащие переживают, что про них забыли из-за проблем с паводком. «Получаем запросы от наших ребят, участвующих в СВО. Конечно, мы не приостановили поддержку из-за паводка. Поддерживали и продолжим поддерживать. Подход тот же. На следующей неделе отправляем очередной груз с квадрокоптерами, средствами защиты и продуктами питания. И сразу начинаем формировать еще один», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранне в представителе области по случаю Дня семьи решили вручить почти 900 жителям региона, чьи дома пострадали от паводка, сертификаты на покупку стройматериалов. Среди получателей поддержки — близкие родственники участников спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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