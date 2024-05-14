Курганские власти ввели специальную выплату в День семьи

Представители правительства Курганской области решили ко Дню семьи вручить почти 900 жителям региона, чьи дома пострадали от паводка, сертификаты на покупку стройматериалов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.
«Сегодня День семьи. Приняли решение многодетным семьям, семьям участников СВО, а также пожилым землякам старше 70 лет, чьи дома были подтоплены, в дополнение ко всем выплатам подарить сертификаты в строительные магазины по 10 000 рублей каждый», — рассказал губернатор. По его словам, эти сертификаты получат около 900 семей и пожилых людей.
Ранее стало известно, что около 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Более 1650 человек получили выплаты в размере 50—100 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Представители правительства Курганской области решили ко Дню семьи вручить почти 900 жителям региона, чьи дома пострадали от паводка, сертификаты на покупку стройматериалов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «Сегодня День семьи. Приняли решение многодетным семьям, семьям участников СВО, а также пожилым землякам старше 70 лет, чьи дома были подтоплены, в дополнение ко всем выплатам подарить сертификаты в строительные магазины по 10 000 рублей каждый», — рассказал губернатор. По его словам, эти сертификаты получат около 900 семей и пожилых людей. Ранее стало известно, что около 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Более 1650 человек получили выплаты в размере 50—100 тысяч рублей.