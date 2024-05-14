14 мая 2024

Курганские власти ввели специальную выплату в День семьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганцы в День семьи получат деньги на покупку стройматериалов Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Представители правительства Курганской области решили ко Дню семьи вручить почти 900 жителям региона, чьи дома пострадали от паводка, сертификаты на покупку стройматериалов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Сегодня День семьи. Приняли решение многодетным семьям, семьям участников СВО, а также пожилым землякам старше 70 лет, чьи дома были подтоплены, в дополнение ко всем выплатам подарить сертификаты в строительные магазины по 10 000 рублей каждый», — рассказал губернатор. По его словам, эти сертификаты получат около 900 семей и пожилых людей.

Ранее стало известно, что около 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Более 1650 человек получили выплаты в размере 50—100 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители правительства Курганской области решили ко Дню семьи вручить почти 900 жителям региона, чьи дома пострадали от паводка, сертификаты на покупку стройматериалов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «Сегодня День семьи. Приняли решение многодетным семьям, семьям участников СВО, а также пожилым землякам старше 70 лет, чьи дома были подтоплены, в дополнение ко всем выплатам подарить сертификаты в строительные магазины по 10 000 рублей каждый», — рассказал губернатор. По его словам, эти сертификаты получат около 900 семей и пожилых людей. Ранее стало известно, что около 12 тысяч пострадавших от паводка жителей региона получили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Более 1650 человек получили выплаты в размере 50—100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...