Малышева посетила стенд Тюменской области на выставке «Россия». Фото

18 мая 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Малышева узнала о полезных свойствах тюменских термальных источников Фото: Георгий Бергал © URA.RU Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева посетила стенд Тюменской области на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили власти региона в соцсети. «Елена Малышева побывала на стенде Тюменской области на международной выставке „Россия“. Тюмень — это центр нейрохирургии, отметила популярная телеведущая», — передает инфоцентр Тюменской области в telegram-канале. Экскурсоводы рассказали телеведущей о полезных свойствах тюменских термальных источников. Также Малышева познакомилась с действующем в регионе медицинским кластером. Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюмени представляют регион на Свадебном фестивале на ВДНХ на выставке «Россия». Ранее там же был зарегистрирован еще один брак между жителями Тюменской области. 12 мая на ВДНХ расписались Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима. Они стали участниками самой массовой свадебной церемонии страны. Малышева назвала Тюмень центром нейрохирургии telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева посетила стенд Тюменской области на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили власти региона в соцсети. «Елена Малышева побывала на стенде Тюменской области на международной выставке „Россия“. Тюмень — это центр нейрохирургии, отметила популярная телеведущая», — передает инфоцентр Тюменской области в telegram-канале. Экскурсоводы рассказали телеведущей о полезных свойствах тюменских термальных источников. Также Малышева познакомилась с действующем в регионе медицинским кластером. Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюмени представляют регион на Свадебном фестивале на ВДНХ на выставке «Россия». Ранее там же был зарегистрирован еще один брак между жителями Тюменской области. 12 мая на ВДНХ расписались Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима. Они стали участниками самой массовой свадебной церемонии страны.