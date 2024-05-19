NYT: падение вертолета президента Ирана Раиси произошло в деликатный момент

Инцидент с падением вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в деликатный момент для международных отношений. Об этом сообщает американская газета New York Times.
«Авария с вертолетом с президентом Ирана произошла в деликатный момент для международных отношений, всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские чиновники провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке», — сказано в тексте.
Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца. Британская газета The Guardian позже сообщила, что спасатели нашли обломки этого вертолета. Однако иранский оперштаб опровергает эту информацию. Для поиска Евросоюз использовал собственную спутниковую систему Copernicus.
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