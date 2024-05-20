Челябинский суд оставил в СИЗО московских топ-менеджеров, обвиняемых в коррупции

20 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Александр Казаков и Евгений Мельников остались в СИЗО до 22 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинский областной суд 20 мая оставил в СИЗО экс-менеджеров ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» из Москвы Александра Казакова и Евгения Мельникова, обвиняемых в получении крупных взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, они пробудут под стражей до 22 июня. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Александра Казакова и Евгения Мельникова. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 22 июня, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты бывших топ-менеджеров в своей апелляционной жалобе просили отменить назначенную их клиентам меру пресечения и выбрать новую, не связанную с изоляцией от общества. Но с учетом позиции прокурора суд не стал менять решение. Казаков и Мельников были задержаны весной 2022 года. Их обвинили в получении крупных взяток. По версии следствия, они обманом выманили у челябинского бизнесмена, фирма которого занимается поставками аэронавигационного оборудования, крупную сумму денег. Они убедили предпринимателя, что смогут помочь с оформлением выгодных контрактов. При этом понимали, что никак не смогут повлиять на ситуацию. За это они попросили включить одного из них в список учредителей компании. А после начали требовать 1,5 млн рублей за то, чтобы выйти из этого списка. В случае отказа они угрожали, что все договоренности о контрактах будут аннулированы. Расследование дела шло около пяти месяцев. После материалы были направлены в суд. Но вскоре их вернули следствию, так как обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УПК. Прокуратура обжаловала это решение и вернула бывших менеджеров на скамью подсудимых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 20 мая оставил в СИЗО экс-менеджеров ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» из Москвы Александра Казакова и Евгения Мельникова, обвиняемых в получении крупных взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, они пробудут под стражей до 22 июня. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Александра Казакова и Евгения Мельникова. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 22 июня, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты бывших топ-менеджеров в своей апелляционной жалобе просили отменить назначенную их клиентам меру пресечения и выбрать новую, не связанную с изоляцией от общества. Но с учетом позиции прокурора суд не стал менять решение. Казаков и Мельников были задержаны весной 2022 года. Их обвинили в получении крупных взяток. По версии следствия, они обманом выманили у челябинского бизнесмена, фирма которого занимается поставками аэронавигационного оборудования, крупную сумму денег. Они убедили предпринимателя, что смогут помочь с оформлением выгодных контрактов. При этом понимали, что никак не смогут повлиять на ситуацию. За это они попросили включить одного из них в список учредителей компании. А после начали требовать 1,5 млн рублей за то, чтобы выйти из этого списка. В случае отказа они угрожали, что все договоренности о контрактах будут аннулированы. Расследование дела шло около пяти месяцев. После материалы были направлены в суд. Но вскоре их вернули следствию, так как обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УПК. Прокуратура обжаловала это решение и вернула бывших менеджеров на скамью подсудимых.