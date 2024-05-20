20 мая 2024

Участок с незаконной баней челябинского экс-губернатора сдадут в аренду

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконную баню Бориса Дубровского сдадут в аренду вместе с участком
Незаконную баню Бориса Дубровского сдадут в аренду вместе с участком Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Земельный участок в Башкортостане с незаконно построенной баней бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сдадут в аренду. Соответствующее объявление на «Федресурсе» разместила конкурсный управляющий Елена Соломка.

«Право аренды земельного участка общей площадью: 835 кв. метров. Самовольная постройка, в признании права собственности отказано», — уточнила Соломка.

Недвижимость находится в Абзелиловском районе соседней республики. Площадь бани составляет 70,4 кв. метра. Имущество в аренду сдадут по результатам конкурса. Начальную цену определили в 2,479 млн рублей. По условиям торгов, при отсутствии заявок стоимость каждую неделю будет снижаться на 5%. Итоги будут подведены в сентябре. Недвижимость распродают в рамках банкротства ПО «Монтажник».

Ранее баню пытались продать, но безуспешно. Также проиграны процессы в суде Башкортостана и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Признать строение законным не удалось.

«Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2017 году, когда глава семейства возглавлял региона. Однако летом 2020 года компания балы обанкрочена. Также финансово несостоятельными признаны сам экс-губернатор и его сын Александр. Причиной из личного банкротства стали неурядицы «Монтажника». Адвокаты семьи со СМИ не общаются.

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Земельный участок в Башкортостане с незаконно построенной баней бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сдадут в аренду. Соответствующее объявление на «Федресурсе» разместила конкурсный управляющий Елена Соломка. «Право аренды земельного участка общей площадью: 835 кв. метров. Самовольная постройка, в признании права собственности отказано», — уточнила Соломка. Недвижимость находится в Абзелиловском районе соседней республики. Площадь бани составляет 70,4 кв. метра. Имущество в аренду сдадут по результатам конкурса. Начальную цену определили в 2,479 млн рублей. По условиям торгов, при отсутствии заявок стоимость каждую неделю будет снижаться на 5%. Итоги будут подведены в сентябре. Недвижимость распродают в рамках банкротства ПО «Монтажник». Ранее баню пытались продать, но безуспешно. Также проиграны процессы в суде Башкортостана и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Признать строение законным не удалось. «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2017 году, когда глава семейства возглавлял региона. Однако летом 2020 года компания балы обанкрочена. Также финансово несостоятельными признаны сам экс-губернатор и его сын Александр. Причиной из личного банкротства стали неурядицы «Монтажника». Адвокаты семьи со СМИ не общаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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