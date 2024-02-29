В Башкортостане не смогли продать незаконную баню челябинского экс-губернатора

Незаконную баню семьи Дубровских не удалось продать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Абзелиловском районе Башкортостана не удалось продать незаконную баню бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Как следует из сообщения конкурсного управляющего обанкроченного ПО «Монтажник», принадлежащего семье бывшего главы региона, Елены Соломка, торги признали несостоявшимися.

«Лот № 1. Самовольная постройка, в признании права собственности отказано решением Арбитражного суда Башкортостана: нежилое здание — баня. Торги признаны несостоявшимися, нет допущенных участников», — указала Соломка.

Объект находится в поселке Красная Башкирия под Магнитогорском. Площадь бани составляет 70,4 кв метра. Узаконить строение пытались в судах разных инстанций, однако безуспешно.

Первоначально актив входил в состав отеля «Золотая юрта». Комплекс принадлежал семье экс-губернатора, после чего баню выделили в отдельный объект и передали «Монтажнику». Из-за долгов компании «Золотую юрту» в 2023 году тоже продали. В тот момент предприятием владели Дубровские.

Также без результата завершился аукцион по продаже заложенного в банке имущества. На торгах собирались реализовать другие самовольные строения, здания и право аренды земельного участка. В итоге допущенных участников также не оказалось.

Дубровские купили Монтажник в 2017 году. Летом 2020 года компания была обанкрочена, до июля ведется процедура конкурсного производства. Экс-губернатор и его сын Александр также стали признаны банкротами. Адвокаты семьи со СМИ не общаются.