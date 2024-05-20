Депутат ГД Волоцков: РФ обеспечила безопасность туристам в Краснодарском крае

21 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Популярность российских курортов растет, сказал Алексей Волоцков Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Безопасность на курортах Краснодарского края полностью обеспечена российскими военными и системами противовоздушной обороны. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков. «Сегодня нет никаких реальных причин для срыва туристического сезона в Краснодарском крае. Конечно, в Киеве предпринимают попытки как-то психологически и информационно повлиять на наших граждан, однако реальная оперативная обстановка раз за разом показывает неэффективность этой работы. Курорты Краснодарского края находятся в полной безопасности, под защитой российских систем ПВО, как на территории региона, так и на подходах в Черном море, в Крыму, в Ростовской области и в новых территориях», — сказал Алексей Волоцков. Он отметил, что популярность российских курортов растет. «Цифры по бронированию гостиничных номеров в регионе растут, что говорит о востребованности данного направления. За прошлый год, несмотря на проведение СВО, Краснодарский край принял более 18 миллионов туристов. По первым цифрам бронирования, вероятно, в этом году туристов будет еще больше. Похожая ситуация и в Крыму, где турпоток продолжает расти в условиях меньшей транспортной доступности», — подчеркнул депутат. Новость по теме Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ массово атакуют Краснодарский край По его словам, юг России продолжает развивать туристическую инфраструктуру. «Сегодня Краснодарский край привлекает все больше крупных туристических инвестиционных проектов. В их числе, например, строительство сразу нескольких комплексов с собственными маринами (специально оборудованная гавань для яхт, катеров и других маломерных судов — прим. URA.RU) на тысячи туристов. Все это лишний раз говорит о готовности и уверенности не только среди туристов, но и у крупного бизнеса», — объяснил парламентарий. ВСУ начали массовые атаки беспилотниками по территории Краснодарского края и Крыма. Полуостров пытаются поразить с помощью ракет ATACMS. По данным Минобороны, в сторону Краснодарского края недавно запустили более 50 БПЛА. Как сообщил военный эксперт, публицист и обозреватель Владислав Шурыгин, это происходит в рамках стратегии США по переносу боевых действий вглубь России. ВСУ приступили к воплощению плана только сейчас, так как получили подходящее оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Безопасность на курортах Краснодарского края полностью обеспечена российскими военными и системами противовоздушной обороны. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков. «Сегодня нет никаких реальных причин для срыва туристического сезона в Краснодарском крае. Конечно, в Киеве предпринимают попытки как-то психологически и информационно повлиять на наших граждан, однако реальная оперативная обстановка раз за разом показывает неэффективность этой работы. Курорты Краснодарского края находятся в полной безопасности, под защитой российских систем ПВО, как на территории региона, так и на подходах в Черном море, в Крыму, в Ростовской области и в новых территориях», — сказал Алексей Волоцков. Он отметил, что популярность российских курортов растет. «Цифры по бронированию гостиничных номеров в регионе растут, что говорит о востребованности данного направления. За прошлый год, несмотря на проведение СВО, Краснодарский край принял более 18 миллионов туристов. По первым цифрам бронирования, вероятно, в этом году туристов будет еще больше. Похожая ситуация и в Крыму, где турпоток продолжает расти в условиях меньшей транспортной доступности», — подчеркнул депутат. По его словам, юг России продолжает развивать туристическую инфраструктуру. «Сегодня Краснодарский край привлекает все больше крупных туристических инвестиционных проектов. В их числе, например, строительство сразу нескольких комплексов с собственными маринами (специально оборудованная гавань для яхт, катеров и других маломерных судов — прим. URA.RU) на тысячи туристов. Все это лишний раз говорит о готовности и уверенности не только среди туристов, но и у крупного бизнеса», — объяснил парламентарий. ВСУ начали массовые атаки беспилотниками по территории Краснодарского края и Крыма. Полуостров пытаются поразить с помощью ракет ATACMS. По данным Минобороны, в сторону Краснодарского края недавно запустили более 50 БПЛА. Как сообщил военный эксперт, публицист и обозреватель Владислав Шурыгин, это происходит в рамках стратегии США по переносу боевых действий вглубь России. ВСУ приступили к воплощению плана только сейчас, так как получили подходящее оружие.