Депутат ГД Волоцков: РФ обеспечила безопасность туристам в Краснодарском крае

Безопасность на курортах Краснодарского края полностью обеспечена российскими военными и системами противовоздушной обороны. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.
«Сегодня нет никаких реальных причин для срыва туристического сезона в Краснодарском крае. Конечно, в Киеве предпринимают попытки как-то психологически и информационно повлиять на наших граждан, однако реальная оперативная обстановка раз за разом показывает неэффективность этой работы. Курорты Краснодарского края находятся в полной безопасности, под защитой российских систем ПВО, как на территории региона, так и на подходах в Черном море, в Крыму, в Ростовской области и в новых территориях», — сказал Алексей Волоцков.
Он отметил, что популярность российских курортов растет. «Цифры по бронированию гостиничных номеров в регионе растут, что говорит о востребованности данного направления. За прошлый год, несмотря на проведение СВО, Краснодарский край принял более 18 миллионов туристов. По первым цифрам бронирования, вероятно, в этом году туристов будет еще больше. Похожая ситуация и в Крыму, где турпоток продолжает расти в условиях меньшей транспортной доступности», — подчеркнул депутат.
По его словам, юг России продолжает развивать туристическую инфраструктуру. «Сегодня Краснодарский край привлекает все больше крупных туристических инвестиционных проектов. В их числе, например, строительство сразу нескольких комплексов с собственными маринами (специально оборудованная гавань для яхт, катеров и других маломерных судов — прим. URA.RU) на тысячи туристов. Все это лишний раз говорит о готовности и уверенности не только среди туристов, но и у крупного бизнеса», — объяснил парламентарий.
ВСУ начали массовые атаки беспилотниками по территории Краснодарского края и Крыма. Полуостров пытаются поразить с помощью ракет ATACMS. По данным Минобороны, в сторону Краснодарского края недавно запустили более 50 БПЛА. Как сообщил военный эксперт, публицист и обозреватель Владислав Шурыгин, это происходит в рамках стратегии США по переносу боевых действий вглубь России. ВСУ приступили к воплощению плана только сейчас, так как получили подходящее оружие.
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