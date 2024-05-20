20 мая 2024

Обыски у свердловских силовиков вели оперативники ФСБ из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В Екатеринбург нагрянули оперативники ФСБ Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

Обыски у трех статусных силовиков в Екатеринбурге вели оперативники ФСБ, прибывшие из Москвы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Работали не наши [не свердловские]. Делом занимается Федеральная служба безопасности РФ», — кратко сказал собеседник агентства.

Обыски 21 мая прошли у начальника свердловского УФНС Сергея Логинова, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, а также еще у одного сотрудника полиции — майора. Предположительно, они связаны с уголовным делом экс-невестки бывшего екатеринбургского главы Аркадия Чернецкого. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По делу Чернецкой тоже проходили ранее обыски в бизнес-центре Clever Park.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обыски у трех статусных силовиков в Екатеринбурге вели оперативники ФСБ, прибывшие из Москвы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Работали не наши [не свердловские]. Делом занимается Федеральная служба безопасности РФ», — кратко сказал собеседник агентства. Обыски 21 мая прошли у начальника свердловского УФНС Сергея Логинова, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, а также еще у одного сотрудника полиции — майора. Предположительно, они связаны с уголовным делом экс-невестки бывшего екатеринбургского главы Аркадия Чернецкого. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По делу Чернецкой тоже проходили ранее обыски в бизнес-центре Clever Park.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...