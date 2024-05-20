Обыски у свердловских силовиков вели оперативники ФСБ из Москвы

Обыски у трех статусных силовиков в Екатеринбурге вели оперативники ФСБ, прибывшие из Москвы. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Работали не наши [не свердловские]. Делом занимается Федеральная служба безопасности РФ», — кратко сказал собеседник агентства.
Обыски 21 мая прошли у начальника свердловского УФНС Сергея Логинова, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, а также еще у одного сотрудника полиции — майора. Предположительно, они связаны с уголовным делом экс-невестки бывшего екатеринбургского главы Аркадия Чернецкого. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По делу Чернецкой тоже проходили ранее обыски в бизнес-центре Clever Park.
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