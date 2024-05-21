21 мая 2024

В Кургане выбирают присяжных для суда над поджигателем подростков Бурцевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Курганский суд отбирает присяжных на суд по громкому делу Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело о поджоге курганских подростков

В Курганском областном суде проходят предварительные заседания по делу Никиты Бурцева, обвиняемого в поджоге подростков со смертельным исходом. Стороны заняты отбором присяжных заседателей. Об этом URA.RU сообщили в областном суде. Редакция выяснила, как происходит отбор присяжных.

«В деле Бурцева проходит отбор присяжных заседателей», — рассказали в организации. Судя по хронологии в картотеке курганского облсуда, заседания с отбором заседателей длились в течение трех дней, начиная с 20 мая.

После того как пройдет отбор, суд приступит к рассмотрению дела по существу. Ходатайство по участию присяжных заседателей подавал сам обвиняемый. Его прошение было удовлетворено.

Бурцева обвиняют в жестоком причинении смерти подростку, а также попытке убийства еще одного несовершеннолетнего. Инцидент произошел в конце лета 2023 года. Мужчина облил бензином двух подростков и поджег. Один мальчик скончался, второй получил ожоги. Помещенный в СИЗО обвиняемый утверждает, что сделал это ненамеренно.

Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемый в поджоге подростков попросил судить его с присяжными заседателями. Суд пошел навстречу обвиняемому и удовлетворил ходатайство.

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В Курганском областном суде проходят предварительные заседания по делу Никиты Бурцева, обвиняемого в поджоге подростков со смертельным исходом. Стороны заняты отбором присяжных заседателей. Об этом URA.RU сообщили в областном суде. Редакция выяснила, как происходит отбор присяжных. «В деле Бурцева проходит отбор присяжных заседателей», — рассказали в организации. Судя по хронологии в картотеке курганского облсуда, заседания с отбором заседателей длились в течение трех дней, начиная с 20 мая. После того как пройдет отбор, суд приступит к рассмотрению дела по существу. Ходатайство по участию присяжных заседателей подавал сам обвиняемый. Его прошение было удовлетворено. Бурцева обвиняют в жестоком причинении смерти подростку, а также попытке убийства еще одного несовершеннолетнего. Инцидент произошел в конце лета 2023 года. Мужчина облил бензином двух подростков и поджег. Один мальчик скончался, второй получил ожоги. Помещенный в СИЗО обвиняемый утверждает, что сделал это ненамеренно. Ранее URA.RU сообщало, что обвиняемый в поджоге подростков попросил судить его с присяжными заседателями. Суд пошел навстречу обвиняемому и удовлетворил ходатайство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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